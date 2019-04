Stand: 27.04.2019 16:05 Uhr

Osnabrück sichert sich die Drittliga-Meisterschaft von Sebastian Ragoß, NDR.de

Der VfL Osnabrück steigt als Meister der Dritten Liga auf. Durch das 2:1 (0:0) beim FC Energie Cottbus sind die Niedersachsen in den verbleibenden drei Partien nicht mehr von Rang eins zu verdrängen. Eine Woche nach der Aufstiegsparty im eigenen Stadion gab es am Sonnabend also erneut Grund zum Feiern für die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune.

Müde erste Hälfte, munterer zweiter Durchgang

35.Spieltag, 27.04.2019 14:00 Uhr Energ.Cottbus 1 VfL Osnabrück 2 Tore: 0: 1 Heider (52.) 1 :1 Mamba (55.) 1: 2 Girth (76.)

Energ.Cottbus: A. Spahic - K. Weidlich, R. Müller, Matuwila, Schlüter - Holthaus (27. de Freitas), D. Bohl (78. Rangelow), Gjasula, Hemmerich - Viteritti (64. Schneider), Mamba

VfL Osnabrück: Körber - Ajdini, Konrad, Susac, Agu - Taffertshofer, Blacha - Amenyido (66. Farrona Pulido), Alvarez (89. Danneberg), Heider - Girth (80. S. Tigges)

Zuschauer: 7000



Weitere Daten zum Spiel A. Spahic - K. Weidlich, R. Müller, Matuwila, Schlüter - Holthaus (27. de Freitas), D. Bohl (78. Rangelow), Gjasula, Hemmerich - Viteritti (64. Schneider), MambaKörber - Ajdini, Konrad, Susac, Agu - Taffertshofer, Blacha - Amenyido (66. Farrona Pulido), Alvarez (89. Danneberg), Heider - Girth (80. S. Tigges)7000

In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer allerdings ein ziemlich furchtbares Spiel im Stadion der Freundschaft: Osnabrück ließ es ruhig angehen und beschränkte sich auf das Nötigste. Cottbus hatte nicht die Mittel, den VfL ernsthaft in Gefahr zu bringen, mit einer Ausnahme: In der 35. Minute zog Fabio Viteritti aus spitzem Winkel ab und traf den linken Pfosten. Es war die einzige gute Chance im ersten Durchgang.

Nach der Pause wurde die Partie dann deutlich temporeicher und besser. Osnabrück legte vor und ging in Führung. Energie-Keeper Avdo Spahic konnte einen Schuss von Benjamin Girth noch parieren, der Ball fiel Marc Heider vor die Füße, der zum 1:0 einschob (51.). Anschließend liefen alle VfL-Spieler zur Seitenlinie und hielten das Trikot von Konstantin Engel in die Luft. Der Verteidiger hatte sich am vergangenen Mittwoch im Landespokal das Schien- und Wadenbein gebrochen. Cottbus konterte wenig später. Streli Mamba setzte sich durch und wollte den Ball eigentlich in die Mitte passen. VfL-Keeper Nils Körber bekam die Kugel unglücklich an den Fuß und bugsierte sie ins eigene Tor (54.).

Girth markiert den Siegtreffer

Es blieb ein kurzes Aufflackern. Der Tabellenführer wollte die Partie nun unbedingt gewinnen und hatte mehrere gute Gelegenheiten. Girth scheiterte aus vier Metern an Spahic (62.), der fünf Minuten später auch einen Freistoß von Marcos Alvarez entschärfte. Den Siegtreffer der Niedersachsen konnte er aber nicht verhindern. Nach Vorarbeit von Etienne Amenyido schob Girth den Ball in die Maschen (75.). Körber rettete in der Nachspielzeit noch einmal glänzend, als er einen Freistoß von Lasse Schlüter um den Pfosten lenkte.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 27.04.2019 | 14:00 Uhr