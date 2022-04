VfL-Fußballerinnen im Rausch: Das Triple muss kein Traum bleiben Stand: 04.04.2022 18:02 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg stehen nach dem 6:0-Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München vor dem Meisterschaftsgewinn. Damit war vor wenigen Monaten noch nicht zu rechnen gewesen.

Es liefen am Sonntagnachmittag bereits die Schlusssekunden in Wolfsburgs Duell mit dem amtierenden Titelträger, als sich Felicitas Rauch den Ball noch einmal zum Eckstoß hinlegte. Fast alle der 3.337 Zuschauer im Stadion im Allerpark hatten sich von ihren Sitzen erhoben und spendeten den "Wölfinnen" Standing Ovations für ihre Gala-Vorstellung. Was nun folgte, war der emotionale Höhepunkt einer überraschend einseitigen Begegnung.

Rauchs Standard fand den Kopf von Ewa Pajor. Die Polin traf zum 6:0-Endstand und rannte danach jubelend zur Vorlagengeberin, bevor ihre Teamkameradinnen sie unter sich begruben. Über fünf Monate lang hatte die Ausnahme-Angreiferin wegen Knieproblemen nicht für die "Wölfinnen" in der deutschen Beletage auflaufen können.

Nachdem sie im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal (2:0) am vergangenen Donnerstag mit einem Kurzeinsatz ihr Comeback gefeiert hatte, gelang der 25-Jährigen nun ihr erstes Tor seit dem 12. September 2021. Seinerzeit war sie beim 4:0-Erfolg gegen den SC Sand erfolgreich.

Weitere Informationen Gala im Gipfeltreffen: Wolfsburgs Frauen fertigen Bayern München ab Die VfL-Fußballerinnen sorgten am Sonntag mit einem 6:0-Kantersieg für eine Vorentscheidung im Titelkampf. mehr

VfL zieht richtige Lehren aus Rückschlägen

Pajors erfolgreicher Rückkehr auf die Bundesliga-Bühne waren Monate des harten Arbeitens in der Reha vorausgegangen. Während die Nationalspielerin um ihr Comeback kämpfte, schufteten ihre Mannschaftskameradinnen tagtäglich besessen auf dem Trainingsplatz, um sich kontinuierlich zu verbessern. Denn nach dem großen Umbruch im vergangenen Sommer inklusive des Abgangs von Erfolgstrainer Stephan Lerch war es keineswegs eine Selbstverständlichkeit, dass die Wolfsburgerinnen in dieser Saison überhaupt um einen Titel würden mitspielen können.

Zu groß schien der personelle Aderlass durch die insgesamt neun Abgänge zu sein. Punktverluste in der Vorrunde gegen den SC Freiburg (2:2), die TSG Hoffenheim (1:2) sowie Bayer Leverkusen (1:1) nährten dann die Prognosen einiger Experten, der VfL könne sich in einem Übergangsjahr befinden.

Hendrich: "Müssen immer 100 Prozent geben"

Doch die Mannschaft des akribischen Neu-Trainers Tommy Stroot zog die richtigen Lehren aus den Rückschlägen. "Ich glaube, dass gerade diese Spiele uns stark gemacht haben, weil wir da gemerkt haben, dass wir in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen müssen. Wir müssen immer 100 Prozent geben, uns wird nichts geschenkt", erklärte Verteidigerin Kathy Hendrich im Sportclub des NDR: "Das hat uns stark gemacht. Und eine Entwicklung ist zu sehen."

Fürwahr. Die Meisterschaft ist dem VfL drei Spieltage vor dem Saisonende bei vier Punkten Vorsprung auf die Münchnerinnen kaum noch zu nehmen, zumal die letzten drei Gegner (SGS Essen, Carl Zeiss Jena und Leverkusen) von der Papierform her allesamt in die Rubrik "Pflichtaufgabe" fallen. Zudem stehen die Wolfsburgerinnen im DFB-Pokal sowie der Champions League im Halbfinale. "Wir müssen jetzt einfach an unsere Leistungen anknüpfen. Dann können wir Großes erreichen", erklärte Hendrich.

Nahezu perfekter Auftritt gegen München

Mit "Großes erreichen" sprach die 29 Jahre alte Verteidigerin natürlich indirekt auf das Triple an, auch wenn sie den Begriff nicht in den Mund nahm. Zuzutrauen ist den Niedersächsinnen der Gewinn von Meisterschaft, Pokal und Champions League allemal nach ihrer nahezu perfekten Vorstellung gegen die Münchnerinnen. Denn auch wenn der FCB aufgrund diverser Corona-Fälle im Team nicht seine beste Mannschaft zur Verfügung stehen hatte, war die tolle Leistung des VfL drei Tage nach dem schweren Viertelfinal-Rückspiel in der "Köningsklasse" gegen Arsenal keine Selbstverständlichkeit.

"Am Ende hört sich das 6:0 sehr deutlich an. Aber wir mussten uns das heute wieder hart erarbeiten", sagte Svenja Huth, die ihr Team mit dem Treffer zum 1:0 auf die Siegerstraße gebracht hatte. Von einer Vorentscheidung im Titelkampf wollte die 31-Jährige noch nicht sprechen: "Natürlich was das heute ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Aber wir haben noch drei ebenfalls wichtige Spiele vor uns. Wir werden keinen Gegner unterschätzen und von der ersten bis zur letzten Sekunde Gas geben."

Wolfsburg nun seit 16 Spielen ungeschlagen

In Anbetracht von nun wettbewerbsübergreifend 16 ungeschlagenen Partien in Folge erscheint es aber doch sehr unwahrscheinlich, dass der deutsche Meister am Saisonende nicht VfL Wolfsburg heißen wird. "Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann bin ich guter Dinge, dass wir die letzten drei Siege auch noch einfahren werden", zeigte sich Hendrich bei ihrem Besuch im Sportclub dementsprechend optimistisch. Und auch ihr Coach ist tief beeindruckt von der Entwicklung des Teams. "Wir haben die letzten Wochen einfach sehr erwachsen gestaltet", sagte Stroot.

Stroot hatte nicht mit Pajor-Comeback gerechnet

Dass ihm im Saisonfinale nun auch noch Pajor zur Verfügung steht, dürfte die Chancen auf das Triple noch einmal vergrößern. Dabei hatte der Trainer noch am 22. März im "Sportbuzzer" zu den Comeback-Chancen der Angreiferin in dieser Saison gesagt: "Bezüglich Spielzeit kann ich da bereits jegliche Hoffnung nehmen, so gerne ich es auch selber anders hätte, dass da jetzt etwas Spektakuläres passiert und sie auf einmal wieder auf dem Platz steht. Das ist die nächsten Wochen kein Thema."

In diesem Fall dürfte sich Stroot, der sonst nichts dem Zufall überlässt, gerne geirrt haben...

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Frauen Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 03.04.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg