Stand: 25.09.2020 20:52 Uhr

VfB Lübeck wacht in Unterhaching zu spät auf von Christian Görtzen, NDR.de

Dem Fußball-Drittligisten VfB Lübeck ist am Freitagabend fern der Heimat ein überraschender Punktgewinn verwehrt geblieben. Der Aufsteiger musste sich am zweiten Spieltag bei der SpVgg Unterhaching mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Im Duell mit den Bayern hatte der Liga-Neuling aus dem hohen Norden lange Zeit nicht viel zu bestellen. Erst in den letzten Minuten wurde das Team von VfB-Coach Rolf Landerl mutiger und kam zu guten Chancen. Aufgrund steigender Corona-Zahlen in der Region fand die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Lübecks Rieble ungestüm - Haching trifft vom Punkt

Landerl hatte erneut jene elf Spieler für die Startelf nominiert, die auch schon in der Auftaktpartie gegen den 1. FC Saarbrücken (1:1) begonnen hatten. Mit dabei war somit auch wieder Abwehrspieler Ryan Malone, der mit seiner Spezialität - sehr weiten Einwürfen - das Offensivspiel des Aufsteigers enorm bereichert. In der fünften Minute beförderte der US-Amerikaner die Kugel bis in den Fünf-Meter-Raum, wo Patrick Hobsch hochstieg und den Ball an die Latte köpfte. Die Anfangsviertelstunde gehörte den Schleswig-Holsteinern, doch nach und nach erarbeiteten sich die Gastgeber Vorteile.

Zur Führung benötigten die Hachinger allerdings die Mithilfe der Gäste. Als Luca Marseiler auf der rechten Seite in den Strafraum eindrang, ging VfB-Verteidiger Nico Rieble derart ungestüm ins Tackling, dass es nicht den geringsten Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Elfmeterpfiffes gab. Christoph Greger verwandelte vom Punkt sicher zum 1:0 (25.) für die Spielvereinigung. Mit dem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

VfB kurz vor Schluss plötzlich gefährlich

Am Gesamtbild änderte sich nach Wiederanpfiff erst einmal nichts. Die Bayern bestimmten das Geschehen und hätten durch Patrick Hasenhüttl (49.) die Führung ausbauen können, doch der Österreicher vergab die Chance kläglich. Und der VfB? Der war in der Verteidigung des eigenen Tores gefordert und kam in der Offensive überhaupt nicht zur Geltung. Nach einer Stunde reagierte Landerl, er brachte Soufian Benyamina für Hobsch. Große Wirkung entfachte der Wechsel zunächst aber nicht. Doch in der Schlussphase waren die Travestädter plötzlich da. Nach Flanke von Marvin Thiel scheiterte Thorben Deters mit einem schönen Volleyschuss an Hachings Keeper Nico Mantl (83.), kurz darauf zielte Mirko Boland gleich zweimal knapp vorbei (85./90.). Der Ball fand nicht mehr den Weg ins Hachinger Tor.

2.Spieltag, 25.09.2020 19:00 Uhr Unterhaching 1 VfB Lübeck 0 Tore: 1 :0 Greger (25., Foulelfmeter)

Unterhaching: Mantl - Schwabl, R. Müller, Greger, Dombrowka - Stierlin, A. Fuchs - Heinrich (87. Grauschopf), Hufnagel, Marseiler (73. Fe. Müller) - Hasenhüttl (79. Stroh-Engel)

VfB Lübeck: Raeder - Malone, Grupe, Rieble - Mende (70. Okungbowa) - Deters, Y. Deichmann, Boland, Thiel - Hobsch (61. Benyamina), Ramaj (78. M. Röser)

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Mantl - Schwabl, R. Müller, Greger, Dombrowka - Stierlin, A. Fuchs - Heinrich (87. Grauschopf), Hufnagel, Marseiler (73. Fe. Müller) - Hasenhüttl (79. Stroh-Engel)Raeder - Malone, Grupe, Rieble - Mende (70. Okungbowa) - Deters, Y. Deichmann, Boland, Thiel - Hobsch (61. Benyamina), Ramaj (78. M. Röser)

Weitere Informationen VfB Lübeck holt Drittliga-Haudegen Benyamina Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck hat den vereinslosen Stürmer Soufian Benyamina unter Vertrag genommen. Der 30-Jährige verfügt über jede Menge Erfahrung in dieser Spielklasse. mehr