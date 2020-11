Vierter Sieg in Folge - Lübecker Höhenflug hält an Stand: 22.11.2020 14:55 Uhr Der VfB Lübeck hat seine Erfolgsserie fortgeschrieben. Der Drittligist gewann am Sonntag gegen den amtierenden Meister Bayern München II mit 3:0 (0:0) - und damit zum vierten Mal in Folge.

von Martin Schneider

Spieler des Tages war einmal mehr Yannick Deichmann. Der Offensivakteur war an fast allen wichtigen Offensivaktionen beteiligt und brachte die Norddeutschen mit seinem dritten Saisontreffer (47. Minute) auf die Siegerstraße. Mit nunmehr 14 Punkten aus elf Partien schoben sich die Lübecker in der Tabelle an den Bayern vorbei auf Rang zwölf.

Zäher Beginn auf schwerem Geläuf

Auf tiefem Boden brauchten beide Mannschaften eine gewisse Eingewöhnungszeit, um spielerische Akzente zu setzen. Die mit fußballerischem Talent überfrachtete Gastmannschaft erspielte sich die erste Tormöglichkeit der Partie. Leon Dajaku nahm einen langen Ball an der Strafraumgrenze sehenswert mit und schloss aus spitzem Winkel ab - VfB-Keeper Lukas Raeders sah erleichtert, wie der Ball knapp am langen Pfosten vorbeizischte (12.). Zwölf Minuten später hatten die Lübecker ihre erste nennswerte Offensivaktion, eine Flanke von Deichmann köpfte der aufgerückte Tommy Grupe über den Querbalken.

Über eine Stunde Überzahl für Lübeck

In einer weitgehend fairen und ausgeglichenen Begegnung sorgte Schiedsrichter Tobias Fritsch dann für ein Ungleichgewicht auf dem Feld. Für zwei Allerwelt-Fouls stellte er Bayern-Verteidiger Bright Arrey-Mbi in der 31. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Eine harte Entscheidung gegen den erst 17 Jahre alten Engländer. Überrascht von der Situation konnten die Lübecker bis zum Pausenpfiff ihre Überzahl jedoch nicht unmittelbar nutzen. Das passte zum Spiel der Schleswig-Holsteiner, die im ersten Durchgang abwartend (re)agierten und mit angezogener Handbremse spielten.

Clevere Standardvariante, abgezockter Deichmann

Trainer Rolf Landerl schien seinen Spielern in der Pause jedoch Mut eingeimpft und sie an ihre Stärken erinnert zu haben. Denn in der 47. Minute ließ Deichmann die Grün-Weißen jubeln, einer einstudierten Eckenvariante folgte die 1:0-Führung: Flache Hereingabe von Martin Röser, Direktabnahme Deichmann aus elf Metern - so einfach und effektiv kann Fußball sein.

Mit der Führung im Rücken und der breiten Brust nach zuletzt drei Siegen in Folge kontrollierten die Gastgeber das Geschehen gegen insgesamt schwache Münchener, die sich nicht mehr aufbäumen konnten.

Stattdessen trug der VfB nadelstichartige Angriffe vor, die die Partie entschieden. Thorben Deters setzte in der 73. Minuten den eingewechselten Pascal Steinwender in Szene und schloss wuchtig aus zwölf Metern zum 2:0 ab. Fünf Minuten später wurde der Torschütze zum Vorlagengeber für den ebenfalls eingewechselten Ersin Zehir, der das Spiel endgültig zu Gunsten des VfB Lübeck entschied.

11.Spieltag, 22.11.2020 13:00 Uhr VfB Lübeck 3 FC Bayern II 0 Tore: 1 :0 Y. Deichmann (47.) 2 :0 Steinwender (73.) 3 :0 Zehir (78.)

VfB Lübeck: Raeder - Riedel, Grupe, Okungbowa - Deters, Y. Deichmann (79. Hobsch), Mende, Boland, Thiel - Benyamina (60. Zehir), M. Röser (70. Steinwender)

FC Bayern II: Hoffmann - Stanisic, Lawrence, Arrey-Mbi, Vita - Dantas (40. Feldhahn), Zaiser, Kern - Kühn (84. Rochelt), Arp, Dajaku (66. Scott)

