Trainingsauftakt bei Hannover 96: Es gibt viel zu tun Stand: 29.12.2021 18:11 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist am Mittwoch in die Vorbereitung auf die verbleibenden 16 Saisonspiele eingestiegen. In zweieinhalb Wochen gastieren die abstiegsbedrohten Niedersachsen beim punktgleichen Tabellennachbarn Hansa Rostock.

"Wir haben uns einiges vorgenommen. Der Januar wird sehr wichtig, wir müssen direkt da sein", erklärte Christoph Dabrowski, der kurz vor Weihnachten vom Interims- zum Chefcoach bis Saisonende befördert wurde. Mit dem Gastspiel an der Ostsee am 14. Januar (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) sowie dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden eine Woche später hat der Tabellen-15. zwei Duelle mit direkten Konkurrenten im Abstiegskampf vor der Brust, dazwischen (am 19. Januar) steht das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach an.

Hinterseer, Ondoua und Twumasi fehlen vorerst

Lukas Hinterseer ist zwar von seiner Corona-Erkrankung genesen, war aber dennoch beim Trainingsstart der Niedersachsen nicht dabei. Der 30 Jahre alte Stürmer soll zunächst intensiv durchgecheckt werden, ehe er wieder auf den Platz darf. Gaël Ondoua und Patrick Twumasi fehlten ebenfalls. Beide haben genehmigten Sonderurlaub und stoßen ein paar Tage später zum Team.

Zwei Neue sollen noch kommen

"Grundsätzlich" sei er überzeugt vom Potenzial des 96-Kaders, erklärte Dabrowski: "Das ist eine gute Gruppe." Gleichwohl herrscht bei den Niedersachsen Einigkeit darüber, dass es noch Neuverpflichtungen geben soll. Sportchef Marcus Mann spricht von "ein bis zwei Spielern". Ein Stürmer soll auf jeden Fall kommen, möglicherweise auch noch ein defensiver Mittelfeldspieler. Dem "sportbuzzer" zufolge haben die 96er Adrian Fein im Visier, der zurzeit von Bayern München an die SpVgg Greuther Fürth verliehen ist.

