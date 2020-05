Stand: 22.05.2020 11:15 Uhr

Sturz und Hüft-OP - Uwe Seeler im Krankenhaus

Beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV herrscht große Sorge um Club-Legende Uwe Seeler. Der 83-Jährige ist in seinem Haus in Norderstedt schwer gestürzt und hat sich dabei die Hüfte gebrochen. Noch heute Nachmittag soll Seeler im Albertinen-Krankenhaus in Hamburg-Schnelsen operiert werden.

Der Eingriff beim Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft ist aufgrund seines fortgeschrittenen Alters nicht risikolos. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Unter anderem machen ihm die Folgen eines Autounfalls von 2010 zu schaffen, den früheren Stürmer plagen Rückenbeschwerden. Zuletzt klagte Seeler, der 2017 einen Herzschrittmacher eingesetzt bekam, auch über Herzprobleme.

