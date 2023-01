Stadion-Neubau in Oldenburg? Baskets gegen Pläne des VfB Stand: 27.01.2023 10:50 Uhr Fußball-Drittligist VfB Oldenburg will in direkter Nähe der Heimspielstätte der Baskets Oldenburg ein neues Stadion bauen. Die Basketballer sprechen sich nach NDR Informationen jedoch deutlich gegen diese Pläne aus.

Seit Jahren wird über einen Stadion-Neubau für die Drittliga-Fußballer des VfB Oldenburg diskutiert. Das Marschweg-Stadion entspricht nicht mehr den Anforderungen des Profi-Fußballs. Im Gespräch ist deshalb, direkt neben den Weser-Ems-Hallen (WEH) - Heimstätte des Basketball-Bundesligisten Baskets Oldenburg - eine neue Fußball-Arena zu bauen.

"Negative Einflüsse auf unseren Spielbetrieb"

Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) unterstützt die Pläne, nicht so jedoch die Baskets Oldenburg. In einem Brief an Krogmann und die Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat - der dem NDR vorliegt - spricht sich der Basketball-Club gegen einen Neubau in unmittelbarer Nähe der eigenen Heimspielstätte aus.

Die angestrebte Lösung "hätte negative Einflüsse auf unseren Spielbetrieb und somit direkte Auswirkungen auf unsere wirtschaftliche Situation", heißt es in dem Schreiben. Zudem befürchtet der Club infrastrukturelle und logistische Probleme: Spielansetzungen müssten detailliert abgestimmt werden, bei Parallelveranstaltungen gäbe es Probleme bei der An- und Abreise sowie eine Verschlechterung der Parkplatz-Situation.

Der Brief endet mit einem Appell, einen neuen Standort außerhalb des Stadtzentrums zu prüfen, "um den unmittelbaren Wettbewerb an einem Ort mit zwei Bundesligisten und den Veranstaltungen der WEH zu vermeiden".

Baukosten auf 34 Millionen Euro kalkuliert

Das neue Stadion soll eine Kapazität zwischen 7.500 und 10.000 Plätzen haben. Derzeit wird mit Baukosten von 34 Millionen Euro kalkuliert. Eine Grundsatzentscheidung über den Bau soll am 27. Februar im Stadtrat fallen.

Diese ist für den VfB Oldenburg sehr wichtig, da er am 1. März beim Deutschen Fußball-Bund die Lizenzunterlagen einreichen muss. Ein positives Signal der Stadt für einen Neubau würde die Chancen deutlich erhöhen, weiterhin eine Ausnahmegenehmigung für Spiele im Marschweg-Stadion zu bekommen.

