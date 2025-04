Auch Ex-Nationalspielerin Hegering verlässt VfL Wolfsburg Stand: 22.04.2025 21:57 Uhr Der VfL Wolfsburg muss im Sommer einen weiteren schwerwiegenden Abgang verkraften. Ex-Nationalspielerin Marina Hegering wird dem Fußball-Bundesligisten nach drei Jahren den Rücken kehren und zum 1. FC Köln wechseln. Vor ihr hatten bereits vier andere Akteurinnen ihren Abschied angekündigt.

"Es gab so viele Argumente, die für mich überzeugend waren, zum 1. FC Köln zu wechseln. Ich mag den Club und habe früher schon mal in Köln gelebt. Ich mag die Stadt unheimlich, die Menschen sind sehr besonders und die Liebe zum Sport ist hier spürbar groß. Die Vorfreude ab Sommer hier zu sein, ist für mich also riesig", erklärte Hegering. Sie ist durch den Wechsel in die Domstadt wieder ihrer Heimat Bocholt ganz nah.

Sportlich kommt der Wechsel zum "Effzeh" allerdings durchaus überraschend. Denn während die 42-malige Nationalspielerin mit den "Wölfinnen" als Tabellenzweiter auf Champions-League-Kurs ist, belegt Köln den vorletzten Rang. Nur das abgeschlagene Schlusslicht Turbine Potsdam ist noch schlechter als die Rheinländerinnen. Wegen der Aufstockung der Bundesliga zur neuen Saison auf 14 Teams wird in dieser Serie nur ein Club absteigen.

VfL holt Niederländerin Levels von Bayer Leverkusen

Hegering wird also in der kommenden Saison mit Köln auf Wolfsburg treffen. Und damit auch auf ihre Nachfolgerin beim VfL, Janou Levels. Die 24-Jährige wechselt von Bayer Leverkusen in den Allerpark. Bei der Werkself spielt die Niederländerin seit 2023. "Für mich ist Wolfsburg der nächste Schritt, und ich freue mich auf diese neue Herausforderung. Ich hoffe, dass ich mich hier weiterentwickeln und gleichzeitig der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen kann", sagt Levels.

Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim Wolfsburger Werksclub, zeigte sich optimistisch, dass Levels schnell in der Autostadt wird Fuß fassen können: "Wer Janou auf dem Platz sieht, merkt schnell, dass sie eine herausragende Mentalität hat. Diese passt perfekt zu der Art und Weise, wie wir als VfL Wolfsburg auftreten wollen."

Fünf Zu- und Abgänge bereits fix

Levels ist nach den Keeperinnen Stina Johannes (Eintracht Frankfurt) und Martina Tufekovic (TSG Hoffenheim) und den Angreiferinnen Cora Zica (SC Freiburg) sowie Sharn Freier (Brisbane Roar) der fünfte feststehende Neuzugang für die kommende Serie. Dem stehen bislang die Abgänge von Torhüterin Merle Frohms, Jule Brand (Ziel jeweils noch unbekannt), Tabea Sellner und Kristin Demann (beide Karriere-Ende) sowie Hegering gegenüber.

