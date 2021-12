Sieg bei Hannover 96: Werder Bremen setzt Aufwärtstrend fort Stand: 19.12.2021 15:24 Uhr Fußball-Zweitligist Werder Bremen hat seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und am Sonntag das Nordduell bei Hannover 96 gewonnen. Das 4:1 (1:1) der Hanseaten war bereits der dritte Sieg in Folge unter Trainer Ole Werner.

von Johannes Freytag

Die Bremer pirschten sich in der Tabelle damit an die Aufstiegsränge heran. 29 Punkte haben die siebtplatzierten Grün-Weißen nun gesammelt, nur einen weniger als der HSV, der Dritter ist. Hannover war lange gleichwertig, muss aber nach zuvor zwei Siegen in Folge einen Dämpfer hinnehmen. Mit 20 Zählern hängen die Niedersachsen weiter tief im Tabellenkeller fest. Am 14. Januar gastiert 96 beim Tabellennachbarn Hansa Rostock, Werder empfängt einen Tag später im Weserstadion Fortuna Düsseldorf.

Torraumszenen vom Anpfiff weg

Schon in den ersten zehn Minuten der Partie wurde es dreimal gefährlich vor beiden Toren, und jedes Mal war Marvin Ducksch beteiligt: Erst scheiterte er nach schönem Steilpass von Ömer Toprak im Eins-gegen-eins an Hannovers Keeper Martin Hansen (4.) - der Treffer hätte aber wegen Abseits nicht gezählt. Kurz darauf köpfte Ducksch bei einer 96-Ecke den Ball beinahe ins eigene Tor (5.), drei Minuten später schoss er knapp am (richtigen) Gehäuse vorbei.

Die 5.000 Zuschauer im Stadion (Gästefans waren nicht zugelassen) bekamen ein lebendiges Spiel mit vielen Torchancen zu sehen. Werders Anthony Jung scheiterte an Hansen (11.), auf der Gegenseite brachte Niklas Hult den Ball nicht an Bremens Torwart Jiri Pavlenka vorbei (15.).

Schmid trifft sehenswert für Werder ...,

Weil beide Abwehrreihen nicht besonders sattelfest agierten, war das erste Tor nur eine Frage der Zeit. Es fiel unmittelbar nach einer guten 96-Gelegenheit - allerdings für Werder. Zunächst grätschte Felix Agu in höchster Not Hult den Ball vom Fuss, beim schnellen anschließenden Bremer Konter fehlte Hult dann auf der rechten 96-Abwehrseite. Leonardo Bittencourt hatte freie Bahn, spielte nach innen zu Romano Schmid und der erzielte mit einem sehenswerten Schlenzer vom Strafraumrand das 1:0 für die Gäste von der Weser (22.).

... aber auch Hannovers Kerk kann Traumtor

Hannover zeigte sich vom Gegentreffer keinesfalls geschockt und wäre durch Maximilian beinahe schnell zum Augsleich gekommen, doch Pavlenka war auf der Hut (27.). Wenig später verschätzte sich der Bremer Keeper jedoch: Bei einem Freistoß aus 40 Metern stand Pavlenka zu weit vor seinem Tor, Sebastian Kerk schoss den Ball frech über Pavlenka hinweg ins Netz (34.). Kurz vor der Pause hätte es fast das dritte Traumtor gegeben, doch Bittencourts Seitfallzieher faustete Hansen über die Latte (45.+1).

Ducksch per Kopf zur Stelle

Nach Wiederbeginn war Hannover zunächst die aktivere Mannschaft, musste aber dennoch früh das 1:2 hinnehmen: Mike Frantz unterlief eine hohe und weiter Hereingabe von Jung, Ducksch hielt aus 15 Metern einfach mal den Kopf hin und der Ball senkte sich per Bogenlampe hinter Hansen ins Netz (51.). Kurios: Am ersten Spieltag der Hinrunde hatte Ducksch ebenfalls im Nordduell (1:1) getroffen, da allerdings noch im Hannover-Trikot.

Hannover stürmt, aber Bremen macht die Tore

Hannovers Antwort ließ nicht langte auf sich warten. Beier scheiterte gleich zweimal an Pavlenka (66., 70.). Aber mitten hinein in diese Drangphase erzielten die Bremer ihr drittes Tor. Nach einer Ecke von Ducksch hob Marco Friedl den Ball an den zweiten Pfosten, wo Jung aus einem Meter nur noch einnicken musste (72.). Drei Minuten verpasste Niclas Füllkrug eine scharfe Hereingabe nur knapp (75.).

Der vierte Bremer Treffer fiel dennoch: Nach einem feinen Steilpass von Ducksch tauchte Friedl frtei vor 96-Keeper Hansen auf und schob eiskalt zum 4:1 ein (84.). Werders verdienter Sieg stand damit fest, wäre beinahe noch höher ausgefallen, aber Ilia Gruev schoss knapp vorbei (89.). Ein 1:5 wäre aber angesichts einer keineswegs schwachen Hannoveraner Leistung deutlich zu hoch gewesen.

18.Spieltag, 19.12.2021 13:30 Uhr Hannover 96 1 Werder Bremen 4 Tore: 0: 1 R. Schmid (22.) 1 :1 Kerk (34.) 1: 2 Ducksch (51.) 1: 3 A. Jung (72.) 1: 4 Friedl (84.)

Hannover 96: Hansen - Muroya, Mar. Franke (78. Ochs), Frantz (57. Krajnc), Börner, Hult - Kaiser, S. Ernst - Maina (72. Ennali), Beier, Kerk (57. Weydandt)

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Agu (87. Weiser), Groß, A. Jung - Bittencourt (78. Gruew), R. Schmid (69. Rapp) - Füllkrug (87. Dinkci), Ducksch

Zuschauer: 5000



