SV Meppen holt Ex-Bundesliga-Trainer Ernst Middendorp aus Südafrika Stand: 07.03.2023 17:19 Uhr Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist SV Meppen hat Ernst Middendorp als Nachfolger für den am vergangenen Sonnabend entlassenen Trainer Stefan Krämer verpflichtet. Der frühere Bundesliga-Coach wechselt vom südafrikanischen Club Swallows FC zu den Niedersachsen.

Middendorp kehrt damit nicht nur nach Deutschland, sondern auch in seine emsländische Heimat zurück. Der 64-Jährige stammt aus der Kleinstadt Freren. Nun will "Power Ernst", wie er wegen seiner emotionalen Art gerufen wird, im knapp 40 Kilometer entfernten Meppen den Tabellenletzten zum Klassenerhalt führen.

"Wir sind überzeugt, dass Ernst Middendorp uns in der jetzigen Situation mit seiner enormen Erfahrung direkt helfen kann. Ich stand regelmäßig in Kontakt mit ihm, und weiß, wie intensiv sich Ernst Middendorp auch aus der Ferne mit dem deutschen Fußball, der Dritten Liga und ganz speziell mit dem SV Meppen beschäftigt hat", sagte SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann.

Trainer-Routinier löst Vertrag in Südafrika aus

Der Fußball-Weltenbummler erhielt einen Kontrakt bis zum Saisonende. Middendorp werde am Mittwochvormittag in Deutschland erwartet, hieß es. Er soll dann bereits die Nachmittagseinheit bei den Meppenern leiten. Der Coach hatte ursprünglich noch bis 2026 beim Swallows FC aus Johannesburg unter Vertrag gestanden. Dieses Arbeitspapier löste er auf, um zum SVM wechseln zu können.

Middendorf Bielefelds "Trainer des Jahrhunderts"

Middendorp hatte zuletzt vor 14 Jahren in Deutschland als Trainer gearbeitet. Nach seinem damaligen Aus bei Rot-Weiss Essen zog es ihn in die Ferne. Unter anderem war der 64-Jährige in China, Thailand auf Zypern und bei mehreren Clubs in Südafrika tätig. Seine größten Erfolge feierte er mit Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen führte er von der Regional- in die Bundesliga. Anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums der Arminia im Jahr 2005 wurde Middendorp zum "Trainer des Jahrhunderts" gewählt.

Sein Debüt als SVM-Coach wird der erfahrene Übungsleiter am Sonnabend (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in der Auswärtspartie bei Spitzenreiter SV Elversberg geben.

