SV Meppen: Bittere Niederlage nach Corona-Zwangspause Stand: 24.11.2020 21:26 Uhr Fußball-Drittligist SV Meppen hat sich nach einer dreiwöchigen Corona-bedingten Pause mit einer unverdienten Niederlage zurückgemeldet. Beim SV Wehen Wiesbaden verlor die Mannschaft von Trainer Torsten Frings 0:1 (0:0).

von Matthias Heidrich

Beeindruckend war trotz der siebten Saisonpleite die Art und Weise, wie die Emsländer auftraten. Diszipliniert und vor allem in der Defensive gut sortiert präsentierten sich die Meppener, die in den Wochen zuvor kaum miteinander trainieren konnten. 17 Personen aus der Mannschaft sowie dem Trainer- und Betreuerstab waren positiv auf das Coronavirus getestet worden, was eine 14-tägige Quarantäne nach sich zog. Einige Spieler zeigten laut Frings zudem mittlere bis starke Symptome.

Frings: "Ich bin stolz auf die Mannschaft"

"Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir kommen aus einer schweren Phase, von daher haben die Jungs es toll gemacht", sagte der SVM-Coach bei "Magentasport", fand aber gleichzeitig Kritikpunkte: "Das war teilweise zu naiv. Wir müssen die leichten Fehler abstellen."

SVM-Coach Frings sieht Gelb

In der ersten Hälfte entwickelte sich mit den auf Sicherheit bedachten Emsländern und einfallslosen Gastgebern ein Spiel auf überschaubarem Niveau. Aufreger in den Strafräumen gab es kaum. An der Seitenlinie holte sich dafür Frings die Gelbe Karte wegen Meckerns ab (32.).

Korte trifft für Wehen Wiesbaden

Nach dem Seitenwechsel wurde es besser: Meppen setzte immer öfter offensive Nadelstiche und hätte durch René Guder in Führung gehen können. Doch Moritz Kuhn störte den alleine aufs Tor zulaufenden Stümer mit einer waghalsigen Grätsche entscheidend (70.). Bitter für die Norddeutschen: Im direkten Gegenzug kassierten sie das 0:1. Gianluca Korte konnte viel zu leicht durch die Meppener Hintermannschaft marschieren und einschieben (71.). Julius Düker und Yannick Osée standen nur Spalier.

Nachdem SVM-Torwart Erik Domaschke mit einem Reflex gegen Maurice Malone einen höheren Rückstand verhindert hatte (77.), setzte Frings alles auf eine Karte. Er brachte mit Ted Tattermusch und Lukas Krüger zwei weitere Stürmer ins Spiel (79.). Meppen drückte auf den Ausgleich, eine Kräftemangel war bei der Frings-Elf trotz der widrigen Umstände nicht festzustellen. Für die entscheidende Aktion reichte es trotzdem nicht.

12.Spieltag, 24.11.2020 19:00 Uhr Wehen Wiesb. 1 SV Meppen 0 Tore: 1 :0 G. Korte (72.)

Wehen Wiesb.: Boss - Kuhn, Mockenhaupt, Carstens, M. Niemeyer - Medic, Chato - Hollerbach (62. Guthörl), G. Korte (74. Schwede), Malone (84. Lais) - P. Tietz

SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski (80. Krüger), Osée, Bünning, Amin - Guder, Egerer, Andermatt (80. Tattermusch), Rama (46. Hemlein) - Tankulic, Düker

