Relegation: Werder muss liefern – Heidenheim will Sensation

Plötzlich Favorit: Binnen zwei Tagen ist der SV Werder Bremen vom Jäger zum Gejagten um den letzten verbliebenen Bundesliga-Platz geworden. Weil der Hamburger SV die ersten Nordderbys seit mehr als zwei Jahren auf den letzten Drücker platzen ließ, bekommen es die Grün-Weißen in den zwei Relegationsspielen zur Fußball-Bundesliga mit dem 1. FC Heidenheim zu tun. Der Zweitliga-Dritte verlor am letzten Spieltag zwar 0:3 in Bielefeld, profitierte aber von der blamablen Heimniederlage der "Rothosen" gegen Sandhausen. Im ersten Spiel am Donnerstag (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) genießt Bremen Heimrecht. Das Rückspiel in Heidenheim steigt am kommenden Montag (20.30 Uhr).

Werder Bremen: Kein Wunder - oder doch? Sportclub - 28.06.2020 23:15 Uhr Autor/in: Jan-Dirk Bruns Bundesligist Werder Bremen darf noch auf den Klassenerhalt hoffen, blickt aber dennoch auf eine verkorkste Saison zurück. Wie konnte es so weit kommen? Die Sportclub Story mit Antworten.







Kohfeldt: "Haben nichts erreicht"

Während für das Überraschungsteam von der schwäbischen Ostalb ein Aufstieg in die Bundesliga einer Sensation gleichkäme, hat Werder immer noch alles zu verlieren. "Uns ist völlig bewusst, dass wir nichts erreicht haben", versicherte Werder-Trainer Florian Kohfeldt nach dem Herzschlagfinale in der Bundesliga, in dem die Bremer nur dank der Schützenhilfe von Union Berlin die Chance auf den Klassenerhalt wahrten. Aber nun hätten es seine Spieler wieder selbst in der Hand und müssten alles tun, um es in die richtige Richtung zu beenden. "Das werden zwei Finalspiele. Unter diesem hohen Druck müssen wir unsere Leistung abrufen", sagte der Coach.

Schmidt: "Uhren auf null gestellt"

Sein Gegenüber Frank Schmidt, der den Vorzeigeverein seiner Heimatstadt von der Oberliga (2007) bis in die Bundesliga-Relegation führte und schon jetzt den größten Erfolg seiner Trainerkarriere vorweisen kann, wollte von einer besonderen Anspannung nichts hören ("Druck hat der Milchmann"). Gleichwohl verhehlte er nicht, dass er eine Chance wittert. "Vielleicht war es nicht verkehrt", sagte der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball nach der Pleite in Bielefeld, "richtig einen auf den Sack zu bekommen". Jetzt würden "die Uhren auf null gestellt". Und: "Natürlich gehen wir nicht in diese Spiele, um zu schauen, was passiert. Wir wollen die Sensation und werden alles dafür probieren."

Im Pokal steht es 1:1

Rein statistisch gesehen, hat sich der Zweitligist seit der Wiedereinführung der Relegation 2009 bisher selten durchgesetzt: nur drei Mal in elf Kräftemessen zwischen Ober- und Unterhaus. Gleichwohl weiß Schmidt, wie man Werder ein Bein stellt. Vor neun Jahren kegelte er mit dem damaligen Drittligisten den haushohen Favoriten aus der ersten Runde des DFB-Pokals (2:1). Ebenso wie FCH-Urgestein Marc Schnatterer, der das Siegtor erzielte, war der nicht weniger unverwüstliche Philipp Bargfrede damals dabei. Er kann seinen Bremer Mitspielern haarklein von der Blamage in Heidenheim berichten. Im Oktober vergangenen Jahres gab es dann ein Wiedersehen in der zweiten Pokalrunde in Bremen. Diesmal behielt Werder mit 4:1 die Oberhand. Bereits nach 18 Minuten stand es 3:0 - so werden sich die Heidenheimer wohl nicht noch einmal überrennen lassen.

Vogt fehlt im Hinspiel gelbgesperrt

Verzichten muss Kohfeldt im Hinspiel auf Defensiv-Stabilisator Kevin Vogt, der gegen Köln seine fünfte Gelbe Karte kassierte. Bargfrede wäre eine Option, auch Christian Groß. Ansonsten kann der Trainer auf alle Spieler zurückgreifen, die gegen Köln den späten Turnaround in dieser Saison schafften. Um das Personal vollzählig an Bord zu haben, musste Sportdirektor Frank Baumann jedoch noch eine andere Hürde nehmen. Die am 30. Juni auslaufenden Verträge inklusive der Arbeitspapiere für die Leihspieler mussten für die Relegation um eine Woche verlängert werden. Mit Ausnahme des verletzten Nuri Sahin seien alle Vorgespräche dazu geführt worden, die Vereinbarungen würden unterzeichnet, wenn die Teilnahme an der Relegation unter Dach und Fach sei, hatte Baumann in der vergangenen Woche angekündigt.

Werder-Premiere in der Relegation

Neu ist die extreme Nervenprobe Relegation für beide - zumindest auf diesem Niveau.

Kohfeldt appelliert: "Bitte bleibt zu Hause!" Werder-Trainer Florian Kohfeldt appelliert vor der Relegation an die Fans: "Die Emotionen werden immer höher werden. Aber wir sind mitten in einer Pandemie - bitte bleibt zu Hause!"

Heidenheim hat vor 16 Jahren in Zusatzschichten mal den Aufstieg von der Verbands- in die Oberliga perfekt gemacht. Werder, das schon einige Jahre am Rande der Erstliga-Zugehörigkeit wandelte, musste noch nie in zwei extra Durchgängen um eine Spielklasse ringen. Man darf gespannt sein, wie es beide angehen werden: Auf der einen Seite der Favorit, der wohl verstanden hat, dass er nach einer historisch schlechten Saison doch noch mit einem blauen Auge davonkommen kann. "Wir waren so häufig tot dieses Jahr, wir waren so häufig abgeschrieben. Jetzt sind wir für diese beiden Spiele wieder im Rennen und die müssen wir jetzt ziehen", sagte Kohfeldt. Auf der anderen Seite der Herausforderer, der den "Wundern von der Weser" ein ganz eigenes Kapitel hinzufügen will.

Bremen und Heidenheim - ein Vergleich Bremen Heidenheim Einwohner 568.000 50.000 Erfolge 4x deutscher Meister, 6x DFB-Pokalsieger, 1x Europapokal-Gewinner der Pokalsieger Aufstieg Regionalliga Süd (2008) Aufstieg 3. Liga (2009), Aufstieg 2. Liga (2014) Bundesliga-Jahre 56 0 Zweitliga-Jahre 1 6 Wert Mannschaft 133,75 Millionen Euro (transfermarkt.de) 18,63 Millionen Euro (transfermarkt.de) Trainer Florian Kohfeldt (seit September 2017) Frank Schmidt (seit 2007) aktuelle Nationalspieler 6 0 Bekannteste Spieler Claudio Pizarro, Milot Rashica Marc Schnatterer

