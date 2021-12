Positiver Corona-Test: Hannovers Hinterseer in häuslicher Isolation Stand: 16.12.2021 09:00 Uhr Fußball-Profi Lukas Hinterseer vom Zweitligisten Hannover 96 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Stürmer befindet sich in häuslicher Isolation und wird den Niedersachsen am Sonntag gegen Werder Bremen fehlen.

"Hinterseer hat leichte Symptome", teilte Hannover 96 am Mittwoch mit. Der letzte Kontakt des 30 Jahre alten Österreichers, der nach Club-Angaben vollständig geimpft ist, mit anderen Spielern aus dem Profikader sei am Sonnabend gewesen. Beim 2:1-Sieg der Niedersachsen beim FC Ingolstadt stand der Stürmer in der Anfangsformation der Niedersachsen und war in der 65. Minute ausgewechselt worden.

Hannover 96 empfängt Werder Bremen

Danach habe die Mannschaft zwei Tage freigehabt. Hannover 96 spielt am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen Werder Bremen. Mit zuletzt zwei Siegen in Folge unter Interimstrainer Christoph Dabrowski hatte sich der Tabellen-13. stabilisiert und sechs Punkte Abstand auf die Abstiegszone aufgebaut.

