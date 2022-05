(Noch) kein Aufstieg: Eintracht Braunschweig verliert in Meppen Stand: 07.05.2022 16:54 Uhr Eintracht Braunschweig hat den ersten Matchball zum direkten Wiederaufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga nicht genutzt. Die "Löwen" verloren am Sonnabend überraschend mit 2:3 (1:2) beim SV Meppen.

von Bettina Lenner

In einem turbulenten und spannenden Spiel hatte der BTSV zuvor einen 0:2-Rückstand egalisiert, kassierte dann aber kurz vor Schluss den dritten Gegentreffer. Und das trotz Überzahl: Meppens Max Dombrowka hatte wegen Handspiels (79.) die Gelb-Rote Karte gesehen.

Der BTSV liegt dennoch weiter aussichtsreich im Rennen. Die nächste Chance zum vorzeitigen Aufstieg bietet sich bereits am Sonntag, wenn der 1. FC Kaiserslautern bei Viktoria Köln gastiert. Verliert der Tabellendritte sein bereits letztes Saisonspiel, sind die "Löwen" durch. Ansonsten hat es Braunschweig am kommenden Sonnabend gegen Köln (13.30 Uhr, live im NDR) wieder selbst in der Hand. Bei einem Heimsieg ist die Mannschaft von Trainer Michael Schiele sicher aufgestiegen.

"Wir sind natürlich alle enttäuscht. Der Druck war da, das hat man auch in den ersten 25 Minuten gesehen", sagte der Coach. "Aber wir haben nächste Woche noch mal den Matchball und spielen dann Zuhause. Wir werden aufstehen, wir werden zurückkommen und dann positiv in die Woche starten."

Leugers trifft zum Karriereende zur SVM-Führung

Die Partie in Meppen begann mit einer eiskalten Dusche für den Aufstiegsaspiranten. Nach langer Flanke und gelungenem Rückpass kam Mike Feigenspan am Fünfmeterraum an den Ball und wurde von BTSV-Innenverteidiger Michael Schultz brutal gestoppt.

Ein klarer Elfmeter schon nach 35 Sekunden, den ausgerechnet Thilo Leugers sicher verwandelte. Der Kapitän war nach vielen Verletzungen erstmals seit Oktober 2020 wieder dabei und erhielt in seinem letzten Karrierespiel einige Minuten Einsatzzeit. Der 31-Jährige übernahm nun die Verantwortung, traf und wurde dann nach sieben Minuten unter Applaus und Jubel wie geplant von Meppens erfolgreichstem Torjäger Luka Tankulic ersetzt.

Meppen nach Blitzstart schon 2:0 vorn

Die Emsländer, für die es um nichts mehr ging, spielten weiter befreit auf und dominierten das Geschehen. Braunschweig bekam lange keinen Zugriff und ließ viel zu viel zu. In der zehnten Minute markierte Jonas Fedl um ein Haar das 2:0, sechs Minuten später fiel es dann: Der starke Richard Sukuta-Pasu köpfte nach Flanke von Markus Ballmert ein.

Der BTSV kam auch danach nicht zwingend vor das Tor der Gastgeber - aber immerhin mit seiner ersten echten Chance zum Anschluss. Lion Lauberbach vollstreckte nach Hereingabe von Jan-Hendrik Marx aus kurzer Distanz eiskalt (34.).

Braunschweiger K.o. in den Schlussminuten

Ein Hoffnungsschimmer für das Schiele-Team, das nach der Pause deutlich druckvoller und aggressiver zu Werke ging. Und sich auch belohnte: Einen langen Ball legte Lauberbach per Kopf auf Enrique Pena Zauner zurück, der aus 14 Metern abzog. Der aufgerückte Marx verlängerte den Ball noch mit der Fußspitze - 2:2 (68.)!

Würde es die Eintracht noch schaffen? Die Zeichen dafür standen gut. Zumal Meppens Dombrowka vom Feld musste. Doch dem eingewechselten Rene Guder (87.) gelang nach einem Konter das Siegtor für die Meppener, die den ersten Dreier nach zuvor zwölf sieglosen Spielen feierten und den Braunschweigern hängende Köpfe bescherten.

SVM-Coach Schmitt: "Knallerspiel"

"Leugers macht einen Elfmeter in seinem Abschiedsspiel, Guder das letzte Tor - solche Geschichten schreibt nur der Fußball", jubelte SVM-Coach Rico Schmitt: "Ich habe eine Mannschaft gesehen, die leidenschaftlich um diesen Sieg kämpft. Es war eine leidvolle Zeit in 2022, und dann so ein Knallerspiel."

37.Spieltag, 07.05.2022 14:00 Uhr SV Meppen 3 Braunschweig 2 Tore: 1 :0 Leugers (2., Foulelfmeter) 2 :0 Sukuta-Pasu (16.) 2: 1 Lauberbach (34.) 2: 2 J. H. Marx (68.) 3 :2 Guder (87.)

SV Meppen: Harsman - Ballmert, Fedl, Osée, Dombrowka - Leugers (7. Tankulic), Blacha - Feigenspan (71. L. Krüger), Bähre (78. Käuper), Faßbender (71. Guder) - Sukuta-Pasu (82. Jesgarzewski)

Braunschweig: Fejzic - J. H. Marx, Behrendt, Schultz, Kijewski - Krauße (80. Kobylanski), Nikolaou - Se. Müller (57. Pena Zauner), Henning (88. Strompf), Multhaup (80. Girth) - Lauberbach

Zuschauer: 9466



