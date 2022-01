Neues Jahr, altes Leid: VfL Wolfsburg verliert auch in Bochum Stand: 09.01.2022 20:02 Uhr Für Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg geht das neue Jahr so weiter wie das alte aufgehört hat. Das 0:1 (0:0) am Sonntag beim VfL Bochum war für Trainer Florian Kohfeldt und sein Team wettbewerbsübergreifend die achte Pleite in Folge.

von Christian Görtzen

Damit dürfte schon nach dem ersten Pflichtspiel des Jahres 2022 in Wolfsburg die Diskussionen um den Coach aufs Neue beginnen. Schließlich hinkt der Verein den eigenen Ansprüchen weit hinterher. In der Champions League folgte das Aus nach der Gruppenphase, und nach 18 Spieltagen der Bundesliga sind es weiterhin nur 20 Punkte. Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt ganze zwei Zähler. Für den VfL stellt die sechste Bundesliga-Niederlage in Folge einen Vereins-Negativrekord dar. Die bisherige Marke aus dem Jahr 2004 lag bei fünf Bundesliga-Niederlagen nacheinander.

AUDIO: Wolfsburgs Arnold: "Super ist das nicht" (1 Min) Wolfsburgs Arnold: "Super ist das nicht" (1 Min)

"Super ist das nicht", räumte Wolfsburgs Mittelfeldspieler Maximilian Arnold im Interview mit dem NDR ein. "Aber ich sehe noch lange nicht, dass wir die Segel hier streichen. Wir haben den 18. Spieltag und damit noch einiges vor der Brust."

"Wölfe" mit hektischem Beginn

Die Niedersachsen mussten tief im Westen der Republik Corona-bedingt auf Daniel Ginczek(als Kontaktperson) sowie Aster Vranckx und Dodi Lukebakio (positive Tests) verzichten. Nationalspieler Lukas Nmecha (Knöchelbruch) fehlte verletzungsbedingt. Dafür stand Josuha Guilavogui nach seinem Nasenbeinbruch wieder im Kader, er saß zunächst auf der Ersatzbank.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Von dort sah der Franzose einen hektischen Beginn seiner Teamkollegen. Die "Wölfe" leisteten sich technische Fehler, die zu Ecken für die Gastgeber führten. Richtig brenzlig wurde es für die Niedersachsen aber nicht. Es war insgesamt eine richtig triste Angelegenheit in den ersten 45 Minuten - das Gekicke auf dem Rasen passte zum Rahmen mit den leeren Rängen im Stadion. Die Bund-Länder-Runde hatte vor Weihnachten beschlossen, zur Eindämmung des Coronavirus vom 28. Dezember an Zuschauer von überregionalen Sport-Großveranstaltungen auszuschließen. In Bochum gab es in der ersten Hälfte weder für den einen noch den anderen VfL eine echte Torchance.

Wolfsburg drängt - und kassiert das 0:1

Der Beginn des zweiten Abschnitts ließ hoffen. Wolfsburgs Ridle Baku sorgte mit einem ordentlichen Flachschuss für Beschäftigung bei Bochums Keeper Manuel Riemann (46.). Und die Niedersachsen blieben dran, waren nun deutlich mutiger als vor der Pause. Nach einer Stunde war es dann so weit: die erste echte Torchance der Partie. Maximilian Philipps Schuss wurde vom Bochumer Cristian Gamboa aber geblockt.

Gerade, als es nun besser zu laufen schien, folgte der herbe Rückschlag: Nachdem Wout Weghorst im Spielaufbau der Rückpass auf Jerome Roussillon misslungen war, ging es ganz fix: Gerrit Holtmann flankte den Ball in den Strafraum, Maxence Lacroix köpfte dort Milos Pantovic an, und vom Hinterkopf des Bochumer Offensivspielers flog die Kugel über Wolfsburgs Keeper Koen Casteels hinweg über die Torlinie - 1:0 für Bochum (65.).

Die Reaktion der Niedersachsen war enttäuschend. Zwar war das Bemühen ersichtlich, doch zielgerichtet waren die Aktionen nicht. Zu einer echten Torchance reichte es nicht mehr.

18.Spieltag, 09.01.2022 17:30 Uhr VfL Bochum 1 VfL Wolfsburg 0 Tore: 1 :0 Pantovic (65.)

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella-Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Asano (78. Antwi-Adjej), Pantovic (82. Löwen), Rexhbecaj (87. Tesche), Holtmann - Polter

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - Baku, Arnold, Gerhardt, Roussillon (78. Bialek) - M. Philipp (61. Steffen), L. Waldschmidt (61. F. Nmecha) - Weghorst

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Riemann - Gamboa, Bella-Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Asano (78. Antwi-Adjej), Pantovic (82. Löwen), Rexhbecaj (87. Tesche), Holtmann - PolterCasteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - Baku, Arnold, Gerhardt, Roussillon (78. Bialek) - M. Philipp (61. Steffen), L. Waldschmidt (61. F. Nmecha) - Weghorst

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 09.01.2022 | 23:03 Uhr