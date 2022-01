Neue Gesichter beim Trainingsauftakt von Eintracht Braunschweig Stand: 03.01.2022 20:39 Uhr Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat am Montag die Vorbereitung auf die Restrunde aufgenommen. Erstmals beim BTSV-Training mischten Neuzugang Jan-Hendrik Marx sowie Keeper Julian Bauer mit, der sich für einen Vertrag empfehlen möchte.

Im Falle von Rechtsverteidiger Marx, der vom Zweitligisten FC Ingolstadt zu den "Löwen" wechselte, ist sich Coach Michael Schiele sicher, dass der 26-Jährige die Qualität der Niedersachsen noch einmal signifikant anheben kann. "Ich beschäftige mich schon länger mit Jan-Hendrik Marx, auch auf meinen vorigen Stationen. Wir waren uns bei seiner Personalie einig. Wir wissen, was er kann und einbringen wird. Er macht einen fitten Eindruck, wir erwarten seine Offensivfreudigkeit, die er schon in der Dritten Liga gezeigt hat", sagte der Trainer des Tabellenzweiten.

Keeper Bauer im Probetraining

Ob Bauer verpflichtet wird, ist derweil noch ungewiss. Der 22-Jährige soll erst einmal bis zum Ende dieser Woche im Training getestet werden. Bis zum vergangenen Sommer stand der Keeper bei Bayern Alzenau unter Vertrag. Seitdem ist er vereinslos. Seine Chancen, bei der Eintracht ein Arbeitspapier zu erhalten, scheinen nicht schlecht zu stehen. "Julian Bauer macht bislang einen relativ guten Eindruck, wir sind auf der Torhüterposition sehr bestrebt, einen Spieler zu verpflichten. Wir wissen bei Lennart Schulze-Kökelsum nicht, wie lange es dauert, bis er nach seiner Verletzung wieder zurück ist", erklärte Schiele.

Duo fehlt, Trio trainiert individuell

Der Braunschweiger Coach konnte nach der kurzen Winterpause noch nicht mit seinem kompletten Kader trainieren. Bryan Henning und Michael Schultz fehlten, da sie sich vorsorglich zusätzlichen Corona-PCR-Tests unterzogen hatten, deren Ergebnisse noch nicht feststanden. Bis zu den finalen Ergebnissen der Testungen werden beide Akteure als Vorsichtsmaßnahme keinen Kontakt zur Mannschaft haben, teilte der BTSV mit. Schulze-Kökelsum, Danilo Wiebe und Maurice Multhaup absolvierten nach überstandenen Verletzungen ein individuelles Programm mit Athletiktrainer Janning Michels, wobei Multhaup Teile des Vormittagstrainings von Schiele mitmachte.

"Ich denke, Danilo Wiebe wird diese Woche noch nicht ins Mannschaftstraining einsteigen können. Bei Maurice Multhaup warten wir ab, wie er die heutige Belastung verdaut. Dann wird er sukzessive in Training eingebaut", sagte der BTSV-Coach.

Restrunden-Start bei Viktoria Berlin

Die Eintracht startet am 16. Januar (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) mit der Auswärtspartie bei Viktoria Berlin in die Restrunde. Mit den Hauptstädtern wollen die Niedersachsen noch eine Rechnung begleichen: Am zweiten Hinrunden-Spieltag kassierten sie gegen den Aufsteiger eine empfindliche 0:4-Heimniederlage.

