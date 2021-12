Nationaltorhüterin Schult erwägt Karriere-Ende im Sommer Stand: 23.12.2021 10:45 Uhr Almuth Schult vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg denkt laut über das Ende ihrer Karriere nach. Der Kontrakt der Torwartin läuft zum Saisonende aus, über Weihnachten will sie über das Vertragsangebot der "Wölfinnen" entscheiden.

Wie es weitergeht, will Schult vor allem mit ihrer Familie besprechen: "Wir müssen uns jetzt klar werden, was für die Familie am besten ist." Bei den Männern hätten Fußballprofis "genug finanzielle Rücklagen, um ihre familiäre Situation zu händeln. Bei uns ist das nicht möglich", unterstrich Schult, die 2020 Mutter von Zwillingen geworden ist.

Nicht nur eine Vertragsverlängerung oder das Karriere-Ende sind Optionen, sondern auch ein Wechsel. "Spiele ich in Wolfsburg weiter, spiele ich woanders weiter, spiele ich vielleicht gar nicht mehr weiter? Dazu kann ich bislang noch nichts sagen", erklärte die 30-Jährige.

VfL Wolfsburg will sie unbedingt halten

Der VfL hofft, dass die Olympiasiegerin von 2016 ihre Laufbahn fortsetzt. "Wir haben Almuth ein Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreitet, da wir von ihren Qualitäten als eine der weltbesten Torhüterinnen sowie als Führungspersönlichkeit zu 100 Prozent überzeugt sind", betonte Wolfsburgs Sportchef Ralf Kellermann. "Natürlich freue ich mich sehr, wenn sie sich für eine Zukunft beim VfL Wolfsburg entscheiden sollte."

Schult auf und neben dem Platz

Die zweifache Mutter gab im April 2021 ihr Comeback in der Bundesliga. Bekannt wurde sie in diesem Jahr auch als TV-Expertin bei der Europameisterschaft der Männer sowie als Mitglied der Frauen-Initiative "Fußball kann mehr", die sich für mehr Geschlechter-Gerechtigkeit im deutschen Fußball einsetzt.

Auch sportlich ist die Liste der Erfolge lang: Die 30-Jährige wurde 2013 mit dem DFB-Team Europameisterin und 2016 Olympiasiegerin. Mit dem VfL Wolfsburg gewann Schult 2014 die Champions League, insgesamt fünf Meistertitel und siebenmal den Pokal.

