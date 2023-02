Meppen-Neuzugang Soares: Am Ende einer langen Reise Stand: 02.02.2023 11:45 Uhr Fußball-Drittligist SV Meppen tritt am Sonnabend zum Kellerduell beim FSV Zwickau an. Beim Tabellenschlusslicht könnte dabei ein Mann sein Debüt feiern, der über viel internationale Erfahrung verfügt: Bruno Soares.

Am 17. September des vergangenen Jahres steht für HK Kópavogs das letzte Saisonspiel in der zweiten isländischen Liga an. Sportlich hat das Duell mit Vestri Ísafjördur für beide Teams keine Relevanz mehr. Die Hausherren haben den direkten Wiederaufstieg bereits geschafft, die Gäste den Klassenerhalt schon Wochen zuvor gesichert. Der Publikumszuspruch ist wie fast immer gering. Nur ein paar Hundert Fans wohnen der Partie in dem ohnehin nur knapp 2.000 Zuschauer fassenden Stadion bei.

Eigentlich ist das Stadion gar kein Stadion, sondern eine Halle, die zu einem Gebäudekomplex gehört, in dem auch allerlei andere Veranstaltungen stattfinden. 2016 ist hier Popstar Justin Bieber aufgetreten. Da platzte die Arena aus allen Nähten.

Aus der Arbeitslosigkeit nach Island

Von derlei Hysterie ist an diesem frühen Samstagabend nichts zu spüren, als Soares seinen Ausstand im Kópavogs-Trikot gibt. Der Brasilianer war nach fast einjähriger Vereinslosigkeit im Mai 2022 beim Club aus dem knapp 40.000 Einwohner zählenden Städtchen gelandet. Oder hier gestrandet, wenn man es nüchtern betrachtet. Denn nach Stationen unter anderem in Deutschland (MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf), Israel (Hapoel Tel Aviv) und Österreich (WSG Tirol) war die zweite isländische Liga natürlich nicht der sportliche Anspruch des Verteidigers.

Weiter Däumchen zu drehen und auf ein womöglich besseres Angebot zu warten, das war jedoch auch nicht der Fall des Mannes aus Belo Horizonte. Also wagte er das Fußball-Abenteuer auf der Vulkaninsel. Viel gemein mit seinen vielen vorigen Stationen hatte das Engagement bei Kópavogs dann nicht.

Auf Kunstrasen unterm Hallendach zum Aufstieg

Erstmals in seiner bewegten Karriere, in der er unter anderem auch für Clubs in Kasachstan, Malaysia und Norwegen spielte, verrichtete der Defensiv-Spezialist seine Arbeit primär auf Kunstrasen. Plastikgrün ist bei den isländischen Vereinen der bevorzugte Untergrund, da es doch recht häufig regnet und Partien auf Naturrasen immer wieder ausfallen würden. Auf für ihn ungewohntem Belag und überwiegend vor ganz kleiner Kulisse kämpfte Soares mit Kópavogs um den Wiederaufstieg.

Der Brasilianer war neben dem jungen dänischen Stürmer Oliver Haurits sowie dem Australier Hassan Jalloh der einzige Legionär im Kader des Teams von Coach Ómar Ingi Gudmundsson. Und Soares erfüllte die in ihn gesetzten Hoffnungen. Er war Abwehrchef und Leistungsträger beim Vizemeister, der künftig wieder in Islands Eliteklasse um Punkte kämpfen darf. Die Saison dort beginnt am 10. April.

Bei Meppen als Fedl-Ersatz gedacht

Für Kópavogs steht am ersten Spieltag, der an einem Montag ausgetragen wird, die Auswärtspartie bei Breidablik Kópavogur auf dem Programm. Soares wird dann im Aufgebot des Aufsteigers fehlen. Er ist weitergezogen. Wieder einmal. Kurz vor Schließung des Transferfensters am Dienstag vermeldete der SV Meppen seine Verpflichtung. Für den 34-Jährigen ist es die neunte Auslands-Profistation. Obgleich der Verteidiger sein letztes Pflichtspiel Mitte September bestritten hat, wird ihm beim Drittliga-Tabellenschlusslicht offenbar keine lange Anlaufzeit gewährt.

"Bruno Soares ist ein sehr erfahrener Defensivspieler mit einer starken Physis, der uns jetzt ganz konkret weiterhelfen kann", erklärte Sportvorstand Heiner Beckmann. Heißt im Klartext: Soares soll bestenfalls sofort die Rolle des langzeitverletzten Jonas Fedl (Adduktorenprobleme) einnehmen und ein Führungsspieler werden.

Trotz langer Pause: "Fühle mich fit und stark"

Diese Rolle hatte der Routinier zwar beinahe bei all seinen Clubs inne. Doch ohne Spielpraxis eine nach 16 sieglosen Partien in Serie verunsicherte Mannschaft zu führen, ist gewiss auch für den sehr erfahrenen Abwehrmann eine riesige Herausforderung. Zumal es auch um seine eigene Zukunft geht. Denn sein Arbeitspapier läuft erst einmal nur bis zum Saisonende. Der Druck auf Soares und seine neuen Teamkameraden ist also groß. Aber nach über 200 Profi-Einsätzen in beinahe einer Dekade lässt der 34-Jährige diesen scheinbar ebenso an sich abprallen wie üblicherweise seine Gegenspieler.

"Ich brenne darauf mit dem Team alles zu geben. Ich fühle mich fit und stark, der Mannschaft sofort zu helfen. Ich bin bereit! Ich bin überzeugt, dass wir es zusammen schaffen werden. Lasst es uns machen", sagte Soares.

Soares in Zwickau vor Debüt für SVM

Am Sonnabend (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in Zwickau könnte der Brasilianer sein Debüt für die Emsländer feiern, sollte denn bis dahin die Spielberechtigung für ihn vorliegen. Diesbezüglich ist Coach Stefan Krämer zuversichtlich. "Da bin ich relativ sicher, dass das kommen wird. Und wenn er das bestätigt, was ich denke, was er leisten kann, dann wird er auch direkt mit im Bus sitzen", erklärte der Trainer der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Klingt fast danach, als würde Soares viereinhalb Monate nach seinem Ausstand bei Kópavogs sein Pflichtspiel-Comeback feiern. Sollte es so kommen, wird für ihn zwar vieles gewohnt, aber eben auch anders als zuvor sein. Denn in Zwickau geht es auf Natur- statt Kunstrasen um Punkte. Und das unter freiem Himmel und vor einer vierstelligen Kulisse.

