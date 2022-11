Max Kruse gewinnt sechsstellige Summe bei Poker-Turnier Stand: 10.11.2022 12:57 Uhr Beim VfL Wolfsburg wird Max Kruse nicht mehr eingesetzt. Sein Glück hat er jetzt beim Pokern gefunden: Bei einem Turnier in Tschechien räumte der Fußballer 134.152 Euro ab - plus Glitzer-Armband.

413 Spieler nahmen an dem Turnier im tschechischen Rozvadov teil. Nachdem es für Kruse zunächst nicht so gut gelaufen war, konnte er sich doch am Ende durchsetzen. Mit einem Einsatz von 1.650 Euro gewann Kruse 134.152 Euro - sein bisher größtes Preisgeld beim Poker. Und der Ex-Werder-Profi feierte seinen ersten Sieg bei einem Turnier der World Series of Poker Europe (WSOP).

Kruse will weiter pokern

"Ich bin überwältigt. Es ist ein großartiges Gefühl", sagte Kruse nach seinem Gewinn. Der bescherte ihm nicht nur das beachtliche Preisgeld sondern auch das begehrte WSOP-Glitzer-Armband. Mit dem posierte der 34-Jährige, der schon seit Jahren leidenschaftlich gern Poker spielt, als glücklicher Gewinner vor den Kameras. Während sich seine Wolfsburger Kollegen auf das letzte Bundesliga-Spiel vor der WM-Pause bei der TSG Hoffenheim vorbereiten, kündigte Kruse an, in Kürze beim nächsten Poker-Turnier antreten zu wollen.

