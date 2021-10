Kreuzbandriss! Saison-Aus für HSV-Verteidiger Leibold Stand: 27.10.2021 16:18 Uhr Der HSV hat das Weiterkommen im DFB-Pokal teuer bezahlt. Verteidiger Tim Leibold zog sich in Nürnberg einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu und fällt mehrere Monate aus. Der 27-Jährige wird in dieser Saison wohl kein Spiel mehr bestreiten.

Leibold war in der 22. Minute der Partie, die der HSV im Elfmeterschießen 4:2 gewann, nach einem Zweikampf mit Nürnbergs Tom Krauß ausgewechselt worden. Die eingehende Untersuchung im Hamburger UKE brachte dann am Mittwoch die schlimme Diagnose. "Das alles drückt aufs Gemüt", hatte HSV-Coach Trainer Tim Walter schon unmittelbar nach dem Spiel gesagt: "So etwas will man einfach nicht sehen und haben." Sportdirektor Michael Mutzel kündigte an, "alles dafür tun, um Tim in der Reha-Phase bestmöglich zu unterstützen".

Heuer Fernandes: Kapselverletzung im Knie

Neben Leibold ging auch Daniel Heuer Fernandes angeschlagen aus der Partie. Den HSV-Keeper hat es aber bei Weitem nicht so schlimm erwischt. Wie die Hamburger mitteilten, habe sich der 28-Jährige beim letzten Elfmeter, den er gegen Asger Sörensen halten konnte, eine Kapselverletzung im Knie zugezogen. Er werde die kommenden Einheiten "deutlich kürzer treten müssen", hieß es. Ob es für einen Einsatz gegen Holstein Kiel am Sonnabend reichen wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 27.10.2021 | 16:25 Uhr