"Klare Kante gegen Nazis": FPÖ droht Werder Bremen mit Klage Stand: 04.07.2022 15:35 Uhr Werder Bremen droht juristischer Ärger mit der rechtspopulistischen Partei FPÖ aus Österreich. Grund ist ein Twitter-Post des Fußball-Bundesligisten, der ein Bild von einer FPÖ-Veranstaltung in Zell am Ziller mit der Bemerkung "Klare Kante gegen Nazis" zeigt.

Seit Donnerstag hat Aufsteiger Werder Bremen seine Zelte im Zillertal aufgeschlagen, um an seiner Form für die neue Saison zu feilen. Am Sonntag veranstaltete die FPÖ direkt neben dem Trainingsgelände der Hanseaten einen Aktionstag. Werder twitterte ein Foto der Partei-Veranstaltung und schrieb dazu: "Wir fühlen uns hier so sehr zuhause, dass wir auch im #Zillertal dafür einstehen: KLARE KANTE GEGEN NAZIS"

Die erste Reaktion der FPÖ ließ nicht lange auf sich warten. Pressesprecher Leo Kohlbauer antwortete ebenfalls per Tweet, freundlich formuliert mit ebenso "klarer Kante": "Niemand braucht diese links versifften Piefke bei uns. Sollen's in Buntland den Regenbogen-Ramadan feiern."

Die rechtspopulistische Partei geht nun aber noch einen Schritt weiter und hat Werder Bremen mit einer Klage gedroht. Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger verlangt eine Entschuldigung binnen einer Woche, ansonsten werde man klagen, wie er am Montag der österreichischen Nachrichtenagentur APA sagte.

"Verharmlosung der Verbrechen des Nationalsozialismus"

Es handle sich um die Verunglimpfung einer demokratischen Partei, die seit Jahrzehnten fest in der Parteiendemokratie verankert sei und einen großen Wählerzuspruch erfahre, sagte der Landesparteichef. "Der Tweet stellt zudem eine Verharmlosung der Verbrechen des Nationalsozialismus dar." Die FPÖ war in Österreich an mehreren Regierungen beteiligt - zuletzt von 2017 bis 2019 in einer Koalition mit der konservativen ÖVP.

Die Bremer, die noch bis Sonntag im Zillertal trainieren, wollen die Klagedrohung der Partei nach Angaben eines Sprechers nicht kommentieren.

