Joker Krüger beschert SV Meppen ersten Heimsieg Stand: 24.10.2020 15:55 Uhr Drittligist SV Meppen hat den ersten Heimsieg der Saison perfekt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Torsten Frings setzte sich am Sonnabend mit 3:2 (1:1) gegen den 1. FC Kaiserslautern durch. Joker Lukas Krüger avancierte zum Matchwinner.

von Bettina Lenner

Frings hatte auf die deutliche 1:4-Niederlage beim Halleschen FC unter der Woche reagiert und rotierte mit fünf Neuen in der Startelf ordentlich durch. Einen Effekt zeigte das allerdings zunächst nicht. Beide Teams wirkten nach ihren schwachen Saisonstarts verunsichert, Ungenauigkeiten und schnelle Ballverluste prägten die Aktionen. Nach der schwachen Anfangsphase verbuchten die Gäste in der 22. Minute die erste dicke Chance des Spiels, als Jeron Al-Hazaimeh zu kurz abwehrte. Der Ball landete vor den Füßen von Simon Skarlatidis, der aus 14 Metern abzog und nur knapp vorbeizielte.

Puttkammer trifft zum 1:0

Glück für den SVM, der kurz darauf jubelte: Ein gefühlvoller Freistoß von Christoph Hemlein landete über Lars Bünning bei Steffen Puttkammer, der aus spitzem Winkel einköpfte - die Führung (25.). Doch die Freude war kaum verebbt, da fiel auch schon der prompte Ausgleich. Nach einer Ecke von Marlon Ritter klärten die Emsländer nicht gut, und Hendrick Zucks platzierter 22-Meter-Schuss landete krachend zum 1:1 im Meppener Tor. Die Hausherren übernahmen dennoch das Kommando und kamen vor allem nach Standards zu guten Möglichkeiten, doch weder Yannick Osée noch Bünning brachten den Ball kurz vor der Pause aus dem Gewühl heraus im Lauterer Tor unter.

Wieder die Führung, wieder der Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel machte Meppen direkt wieder Druck - und das mit Erfolg: René Guder sorgte mit seinem sehenswerten Treffer aus rund 20 Metern für die erneute Führung und den perfekten Start in die zweite Hälfte (47.). Danach zogen sich die Niedersachsen weit zurück und überließen dem Gegner weitestgehend das Feld. Das rächte sich. Marvin Pourié stieg nach einer Ecke am höchsten und markierte per Kopf das 2:2 (66.).

Frings beweist goldenes Händchen

Gut, dass Frings ein goldenes Händchen bewies und Krüger einwechselte. Der 20-Jährige umdribbelte kurz vor Schluss gleich mehrere Gegenspieler wie die Fahnenstangen und schloss danach mit viel Übersicht ab - das Siegtor (86.)! Den Rest der Begegnung musste Frings von der Tribüne aus verfolgen. Er soll einen Ball aufs Feld geschossen haben und kassierte "Rot". Trotz der Sperre für mindestens ein Spiel dürfte die Freude über den wichtigen ersten Heimdreier allerdings am Ende überwogen haben.

7.Spieltag, 24.10.2020 14:00 Uhr SV Meppen 3 Kaiserslautern 2 Tore: 1 :0 Puttkammer (26.) 1: 1 Zuck (28.) 2 :1 Guder (49.) 2: 2 Pourié (68.) 3 :2 Krüger (86.)

SV Meppen: Plogmann - Puttkammer, Osée, Bünning (53. Amin), Al-Hazaimeh - Piossek (71. Egerer), Andermatt - Guder, Hemlein (74. Krüger), Tankulic - Bozic

Kaiserslautern: A. Spahic - Hercher, Kraus, Sickinger, Hlousek - Skarlatidis (63. Kleinsorge), Rieder, Bachmann, Zuck (82. Redondo) - Pourié, Ritter (63. Hanslik)

Zuschauer: 500



