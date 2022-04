Irres Finale: Braunschweig schlägt Havelse in letzter Minute Stand: 02.04.2022 15:54 Uhr Eintracht Braunschweig hat sich in letzter Minute einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen die Kellerkinder vom TSV Havelse erkämpft. Jan-Hendrik Marx erzielte in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer für die "Löwen".

von Thomas Luerweg

Der BTSV bleibt dank des Last-Minute-Treffers im engen Aufstiegsrennen der Dritten Liga. Der Erfolg gegen den TSV Havelse war allerdings alles andere als souverän. Trotz zweier Eigentore des TSV-Kapitäns Tobias Fölster glich der Abstiegskandidat zweimal aus, zuletzt in der 90. Minute durch einen Traumkopfball von Ilir Qela. In dem hart umkämpften Spiel setzte Marx den umjubelten Schlusspunkt (90.+2). Die Mannschaft von Michael Schiele sicherte in der Tabelle Rang drei.

Ausgeglichene Partie zu Beginn

Die Hausherren taten sich lange schwer gegen die Garbsener, in der ersten Hälfte präsentierten sich die Kellerkinder über weite Strecken auf Augenhöhe mit den "Löwen". Bezeichnenderweise sorgte ein Havelser Eigentor für die BTSV-Führung: Nach geblockten Torschüssen von Lion Lauberbach, Sebastian Müller und Bryan Henning kam der Ball rechts im Fünfmeterraum zu Jan-Hendrik Marx. Er zog aus spitzem Winkel ab und TSV-Kapitän Fölster lenkte den Ball ins eigene Tor - 1:0 (34.). Als die "Löwen" die Oberhand zu gewinnen schienen, schlug Havelse zurück: Nach einer Ecke traf Fynn Lakenmacher per Kopf sehenswert und völlig unbedrängt zum nicht unverdienten 1:1-Ausgleich (44.).

Pechvogel Fölster mit zweitem Eigentor

Nach der Pause erhöhten die Braunschweiger den Druck und kamen durch Lauberbach (52.), Müller, Jomaine Consbruch (53.) und einen Freistoß des eingewechselten Martin Kobylański (61.) zu guten Gelegenheiten. Doch die erlösende "Löwen"-Führung erzielte erneut Gäste-Kapitän Fölster mit seinem zweiten Eigentor: Er lenkte eine scharfe Hereingabe von Kobylański in den eigenen Kasten (64.). Ersatztorhüter Tobias Stirl, der den noch nicht vollständig von einer Covid-19-Erkrankung genesenen Norman Quindt vertrat, war erneut chancenlos.

Havelse versuchte noch einmal zurückzukommen und hatte durch Kianz Froese die erste große Ausgleichschance, aber Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic parierte glänzend (78.). Dann folgten die irren Schlussminuten mit dem am Ende glücklichen Eintracht-Sieg. Während Braunschweig weiter vom Aufstieg träumen darf, wird für die Garbsener die Luft im Abstiegskampf immer dünner.

32.Spieltag, 02.04.2022 14:00 Uhr Braunschweig 3 TSV Havelse 2 Tore: 1 :0 Fölster (34., Eigentor) 1: 1 Lakenmacher (44.) 2 :1 Fölster (64., Eigentor) 2: 2 Qela (90.) 3 :2 J. H. Marx (90. +2)

Braunschweig: Fejzic - J. H. Marx, Behrendt, Schultz, Kijewski (57. Schlüter) - Wiebe (57. Kobylanski), Krauße - Se. Müller (84. Ihorst), Henning, Consbruch (84. Strompf) - Lauberbach

TSV Havelse: Stirl - F. Riedel, Fölster, Arkenberg - Damer (75. L. Meyer), Düker, Teichgräber - Daedlow (69. Gubinelli), Jaeschke (84. Plume) - Lakenmacher, Froese (84. Qela)

Weitere Daten zum Spiel Fejzic - J. H. Marx, Behrendt, Schultz, Kijewski (57. Schlüter) - Wiebe (57. Kobylanski), Krauße - Se. Müller (84. Ihorst), Henning, Consbruch (84. Strompf) - LauberbachStirl - F. Riedel, Fölster, Arkenberg - Damer (75. L. Meyer), Düker, Teichgräber - Daedlow (69. Gubinelli), Jaeschke (84. Plume) - Lakenmacher, Froese (84. Qela)

