Heimsieg gegen Karlsruhe - Hannover 96 so gut wie gerettet Stand: 29.04.2022 20:23 Uhr Die "Roten" haben es fast geschafft. Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist nach dem 2:0 (1:0) gegen den Karlsruher SC am Freitagabend dem Klassenerhalt ganz nahe.

von Christian Görtzen

Dabei war die Vorbereitung auf die Partie für 96-Trainer Christoph Dabrowski nicht einfach gewesen. Immerhin hatte Geschäftsführer Martin Kind dem NDR am Mittwoch bestätigt, dass Coach Stefan Leitl vom feststehenden Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth der Wunschkandidat für die kommende Saison sei. Was nichts anderes bedeutet, dass Dabrowskis Zeit als Hannovers Cheftrainer nach dieser Spielzeit enden wird.

Weitere Informationen Weg frei für Hannover 96: Fürth-Trainer Leitl bestätigt Kontakt Mehrheitsgesellschafter Martin Kind müsste sich mit dem 44-Jährigen dennoch schnell einigen, Leitls Ausstiegsklausel verfällt Ende April. mehr

Seinen Auftrag, die "Roten" zum Klasserhalt zur führen, hat er aber schon jetzt zu 99 Prozent erfüllt. Durch den Heimsieg am 32. Spieltag sind es nun neun Punkte Vorsprung auf den von Dynamo Dresden gehaltenen Relegationsrang. Und sollten die Sachsen am Sonnabend nicht über ein Remis im Heimspiel gegen Jahn Regensburg hinauskommen, dürfen die Hannoveraner schon an diesem Wochenende auf dem Sofa feiern.

Weydandt belebt mit seinem Tor das 96-Spiel

Der Beginn der Partie gegen den KSC war allerdings alles andere als vielversprechend. Dabrowski hatte zwar nach dem kläglichen 0:3 in Paderborn gegen Karlsruhe "einen Fight" versprochen, doch von der Umsetzung dieses Vorhabens war in der Anfangsphase nichts zu sehen. Die "Roten" machten vielmehr dort weiter, wo sie in Ostwestfalen aufgehört hatten: mit einem uninspirierten Ballgeschiebe.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

In der 24. Minute hätte es dafür beinahe die passende Quittung gegeben: KSC-Profi Tim Breithaupt setzte seinen Kopfball aber knapp neben das Tor. Deutlich besser machte es praktisch im Gegenzug Hendrik Weydandt. Der Stürmer der Niedersachsen nickte nach Flanke von Linton Maina überlegt zum 1:0 ein (25.). Erste Chance, erstes Tor - in Sachen Effizienz war es in jedem Fall herausragend, was die Gastgeber ablieferten.

Hannover vergibt sehr gute Chance zum 2:0

Es hätte so weitergehen können, wenn Maximilian Beier nach einem Konter besser zum mitgelaufenen Weydandt hinübergepasst hätte, der dann das leere Tor vor sich gehabt hätte. Beier wählte aber den Flachschuss, und dieser strich am Pfosten vorbei (32.). Beide Teams hatten danach noch gute Chancen - Fabian Schleusener für Karlsruhe (33.), Maina für die "Roten" (42.) -, doch es ging mit dem 1:0 in die Pause.

Beier beseitigt Zweifel am Heimsieg

Die Karlsruher dängten nach Wiederbeginn zwar auf den Ausgleich, doch gefährlich wurden sie nur selten. Schleusener hatte eine weitere gute Gelegenheit, sein Schuss aus kurzer Distanz wurde aber geblockt (59.). 96 setzte vor allem auf die Sicherung der Defensive, und das gelang recht gut. Die Partie plätscherte dahin bis in die Nachspielzeit. In dieser machte Beier mit dem 2:0 nach einem Konter alles klar (90.+4).

32.Spieltag, 29.04.2022 18:30 Uhr Hannover 96 2 Karlsruher SC 0 Tore: 1 :0 Weydandt (25.) 2 :0 Beier (90. +4)

Hannover 96: Zieler - Muroya, Börner, Krajnc, Ochs - Ondoua, Diemers (90.+3 Walbrecht) - Beier, Kerk (83. Kaiser), Maina (72. Stolze) - Weydandt

Karlsruher SC: Heeger - Rabold (86. Marino), Kobald, Gordon, Heise (81. Jakob) - Wanitzek, Breithaupt, Gondorf (81. F. Kaufmann) - Goller (72. Batmaz), Schleusener, Choi (81. M. Lorenz)

Zuschauer: 13700



Weitere Daten zum Spiel Zieler - Muroya, Börner, Krajnc, Ochs - Ondoua, Diemers (90.+3 Walbrecht) - Beier, Kerk (83. Kaiser), Maina (72. Stolze) - WeydandtHeeger - Rabold (86. Marino), Kobald, Gordon, Heise (81. Jakob) - Wanitzek, Breithaupt, Gondorf (81. F. Kaufmann) - Goller (72. Batmaz), Schleusener, Choi (81. M. Lorenz)13700

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 29.04.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga Hannover 96