Hansa Rostock will Höhenflug auch heute gegen St. Pauli fortsetzen Stand: 02.04.2022 08:35 Uhr Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock empfängt heute Abend den FC St. Pauli. Obgleich die Mecklenburger 17 Zähler weniger auf ihrem Konto haben als die Hamburger, spricht viel für ein Duell auf Augenhöhe. Denn beide Teams waren zuletzt sehr erfolgreich.

Es ist fraglos die bisher aufregendste Zeit im Leben des Fußball-Profis Daniel-Kofi Kyereh. Mit seinen überragenden Leistungen im St.-Pauli-Trikot hat sich der Offensivmann, der vor vier Jahren noch beim damaligen Regionalligisten TSV Havelse kickte, in die Notizblöcke einiger Bundesliga-Manager gespielt. Unter anderem soll Borussia Mönchengladbach Medienberichten zufolge großes Interesse an dem 26-Jährigen zeigen, der bereits zehn Treffer und ebenso viele Vorlagen auf seinem Konto hat.

Und nun gelang dem Topscorer des Tabellenführers am Dienstag mit Ghana auch noch die Qualifikation für die Winter-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember). Ein 1:1 in Nigeria reichte den Westafrikanern, um das Ticket zu lösen. Es folgten ein Empfang bei Staatsoberhaupt Nana Akufo-Addo sowie am Donnerstag die Rückreise ins winterliche Hamburg.

"Er wird heute sicherlich noch mal die Beine ausschütteln und sich erst einmal umgucken, was in Hamburg los ist, wenn er aus dem Flugzeug steigt", sagte St. Paulis Coach Timo Schultz einige Stunden vor der Ankunft seines Hoffnungsträgers mit Blick auf den starken morgendlichen Schneefall in der Hansestadt.

WM-Teilnehmer Kyereh soll auflaufen

Sollte Kyereh anders als nach seiner vorigen Länderspiel-Reise diesmal fit an die Elbe zurückkehren, wird er heute (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in Rostock wohl auf dem Rasen stehen. "Ich gehe davon aus", sagte Schultz, der auf den 26-Jährigen nur ungerne verzichten möchte. Denn als der zweite WM-Teilnehmer in der Historie des Kiezclubs nach Ivo Knoflicek (1990) vom 19. bis zum 21. Spieltag verletzungsbedingt fehlte, blieben die Hamburger dreimal sieglos.

Seinen hohen Wert für St. Pauli hatte der 2020 vom SV Wehen Wiesbaden ans Millerntor gewechselte Angreifer auch im Hinrunden-Duell mit Hansa unter Beweis gestellt. Beim 4:0-Erfolg erzielte er das wichtige 2:0.

Verhoek: "Haben eine große Rechnung offen"

Keine guten Erinnerungen an jene Partie am 24. Oktober haben naturgemäß die Rostocker. "Im Hinspiel haben wir nicht unser wahres Gesicht gezeigt, das wollen wir ändern", erklärte Coach Jens Härtel. Sein Torjäger John Verhoek sprach seine Revanchegelüste im Interview mit der "Hamburger Morgenpost" noch deutlicher aus: "Wir haben mit St. Pauli noch eine große Rechnung offen." Der Niederländer hat für Hansa dieselbe Bedeutung wie Kyereh für die Kiezkicker: Er ist die personifizierte Lebensversicherung des Clubs. 15 Treffer schlagen für den 33-Jährigen bereits zu Buche. Damit ist er gemeinsam mit Vereinslegende Stefan Beinlich der Zweitliga-Rekordtorschütze der Mecklenburger.

Und wie bei Kyereh ist auch die Zukunft von Verhoek offen. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Andere Clubs sollen bereits die Fühler nach dem Routinier ausgestreckt haben, der am Sonnabend ein Wiedersehen mit seinem früheren Arbeitgeber feiert. Von 2013 bis 2016 erhielt er von St. Pauli seinen Arbeitslohn.

Rostocker Polizei befürchtet Auseinandersetzungen

Doch nicht nur vor Verhoek ("Er ist ein wuchtiger Stürmer, der gerne mit einem Kontakt abschließt und seine Qualitäten in der Box hat") hat St. Paulis Coach Schultz großen Respekt. Der jüngste Lauf der Rostocker mit drei Siegen in Serie sowie die große Rivalität beider Clubs lassen den Übungsleiter zu der treffenden Erkenntnis kommen: "Das Spiel St. Pauli gegen Hansa Rostock steht für sich. Da kann man die Tabelle einmal ausblenden."

Die Partie im ausverkauften Ostseestadion vor 24.770 Zuschauern gilt aufgrund von Aversionen in Teilen der Fans als Risikospiel. Es werden 2.300 Fans aus Hamburg erwartet.

"In Rostock wird einiges los sein, wir stellen uns auf einen heißen Tanz ein", sagte Schultz. Tags zuvor hatte der Rostocker Polizeichef Achim Segebarth betont: "Wir erwarten ganz deutlich, dass die Auseinandersetzung gesucht wird."

Hansa kann Riesenschritt zum Klassenerhalt machen

Dass "eine gewisse Brisanz im Spiel" liegt, dessen ist sich auch Härtel bewusst. Bei der Pressekonferenz vor dem Nordduell ging der 52-Jährige ansonsten aber nicht weiter auf die Fanrivalität und deren mögliche Folgen ein. Der Coach sprach stattdessen in höchsten Tönen von St. Pauli ("Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft mit super Einzelspielern") und forderte von seiner Mannschaft: "Jeder muss an 100 Prozent herankommen."

"Die Unterstützung bei diesem Spiel kitzelt noch einmal die letzten Prozente heraus. Wir sind froh, dass die Atmosphäre eines ausverkauften Stadions endlich zurück ist. Das hat uns gefehlt." Hansa-Coach Jens Härtel

Hansa wolle den zuletzt viermal ungeschlagenen Hamburgern "Punkte abknöpfen", betonte Härtel, der mit einem weiteren Sieg und dann 37 Zählern wohl bereits Planungssicherheit für die kommende Saison hätte. Vorausgesetzt, sein auslaufender Vertrag wird verlängert. Diesbezüglich eint ihn die Ungewissheit über seine Zukunft mit Verhoek und Kyereh. Wobei St. Paulis Hoffnungsträger noch ein bis 2023 datiertes Arbeitspapier hat.

Dieser Umstand wird den einen oder anderen Konkurrenten aber gewiss nicht davon abhalten, um ihn zu buhlen. Als WM-Teilnehmer hat der 26-Jährige seinen Marktwerkt sicherlich noch einmal gesteigert.

Mögliche Aufstellungen:

Hansa Rostock: Kolke - Becker, Fröde, Roßbach - Neidhart, Meier, Rother, Behrens, Rhein - Verhoek, Sikan

St. Pauli: Vasilj - Zander, Beifus, Medic, Paqarada - Aremu, Irvine, Hartel, Kyereh - Makienok, Burgstaller

