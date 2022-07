Hansa Rostock verplichtet Stürmer Hinterseer Stand: 21.07.2022 16:08 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Lukas Hinterseer verpflichtet. Der 31 Jahre alte Angreifer wechselt vom Liga-Konkurrenten Hannover 96 an die Ostsee, wo er einen Zweijahres-Vertrag unterschrieb.

Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Nach "Bild"-Informationen zahlen die Rostocker rund 200.000 Euro. "Mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten entspricht Lukas genau dem Spielertypen, nach dem wir noch gesucht haben, um uns in der Offensive breiter aufzustellen", sagte Hansa-Sportvorstand Martin Pieckenhagen drei Tage vor dem Gastspiel der Mecklenburger am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) beim HSV.

Hinterseer sei ein "großer und physisch sehr robuster Spieler, der entsprechend unangenehm zu verteidigen ist und sich durch seine Kopfballstärke, seine intensive Arbeit gegen den Ball und seine Torgefährlichkeit - insbesondere in der Box- auszeichnet".

50 Tore in 143 Zweitliga-Partien

In der Zweiten Liga kennt sich der Österreicher aus, für den FC Ingolstadt, VfL Bochum, den HSV und Hannover bestritt er bislang 143 Partien, in denen er 50 Tore erzielte und 17 weitere vorbereitete. Für Ingolstadt lief 13-fache österreichische Nationalspieler zudem 56 Mal (neun Tore) in der Bundesliga auf.

"Es hat sich in der Vergangenheit leider nie ergeben, dass ich mal in Rostock war oder im Ostseestadion gespielt habe, aber auch als Außenstehender bekommt man natürlich mit, dass Hansa ein besonderer Verein mit einer riesigen Fanbase ist", sagte Hinterseer, der bei den Rostockern die Rückennummer 22 erhält.

