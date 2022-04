Hansa Rostock und Jahn Regensburg trennen sich 1:1 Stand: 17.04.2022 15:28 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat am Ostersonntag 1:1 (1:0) gegen Jahn Regensburg gespielt und das vorzeitige Erreichen der 40-Punkte-Marke trotz Führung verpasst.

von Bettina Lenner

Mit neun Zählern Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsrang können die Rostocker allerdings vier Spieltage vor Saisonende dennoch bereits für ein weiteres Jahr in der Zweiten Liga planen. Ebenso wie Regensburg, das einen Punkt vor Hansa bleibt.

Die Begegnung begann mit einer Gedenkminute für DDR-Rekordspieler Joachim Streich, der zwei Tage nach seinem 71. Geburtstag nach schwerer Krankheit verstorben war und einst auch das Rostocker Trikot getragen hatte.

Weitere Informationen Trauer um DDR-Rekordspieler Joachim Streich Der ehemalige Weltklasse-Stürmer starb zwei Tage nach seinem 71. Geburtstag nach schwerer Krankheit. mehr

Hansa mit fulminantem Beginn

Nach dem leicht verspäteten Anpfiff fanden die Hausherren deutlich besser in die Partie als der Jahn, der noch völlig unsortiert wirkte und sich eine ganze Weile nicht befreien konnte. Die Chancen von Hanno Behrens sowie Damian Roßbach kurz nach Beginn konnte der SSV gerade noch so verteidigen.

Erst nach rund einer Viertelstunde hatten sich die Gäste gefangen und die Rostocker Sturm- und Drangphase ebbte ab. Weil der letzte Pass immer wieder zu ungenau blieb, waren echte Möglichkeiten nun Mangelware.

Es lief scheinbar schon auf ein 0:0 zur Pause hinaus, da schlossen die Gastgeber einen perfekten Angriff mit dem Führungstreffer ab. Svante Ingelsson kratzte einen Pass von Nico Neidhart von der Grundlinie und spielte den Ball im Bogen zurück zu Behrens, der per Kopf auf John Verhoek querlegte. Der Niederländer fackelte nicht lang und vollstreckte per Flachschuss - sein 16. Saisontreffer und das 1:0 (44.).

Kolke macht seinen Schnitzer wieder wett

Nach dem Seitenwechsel deutete nicht viel auf eine Änderung des Spielstands hin. Doch dann traf Regensburg wie aus dem Nichts. Nicht nur war Nicklas Shipnoski unbewacht und konnte aus acht Metern im Strafraum in Ruhe Maß nehmen. Auch Markus Kolke machte beim Ausgleich im Hansa-Tor eine schlechte Figur (59.).

Immerhin bügelte der Keeper seinen Schnitzer in der Schlussphase wieder aus, als er erst ein Eigentor von Roßbach vereitelte (82.) und dann nach einem Konter und dem Schuss von Max Besuschkow den Ball gerade noch mit den Fingerspitzen an den Pfosten lenkte (85.). Ärgerlich aus Rostocker Sicht dagegen die Rote Karte, die sich Danylo Sikan in der Nachspielzeit mit einer Tätlichkeit einhandelte. Während einer Rudelbildung in den emotionsgeladenen letzten Spielminuten traf er einen Ingolstädter Profi im Gesicht.

30.Spieltag, 17.04.2022 13:30 Uhr Hansa Rostock 1 J. Regensburg 1 Tore: 1 :0 Verhoek (44.) 1: 1 Shipnoski (59.)

Hansa Rostock: Kolke - T. Becker, R. Malone, Roßbach - Neidhart (75. Rizzuto), Duljevic (76. R. Meißner), Rother, Rhein (86. Omladic), H. Behrens - Verhoek, Ingelsson (75. Sikan)

J. Regensburg: A. Meyer - Saller, J. Elvedi, Kennedy, Guwara - Gimber, Besuschkow, Shipnoski (79. Makridis), Wekesser - D. Otto (73. Yildirim), Albers

Zuschauer: 26000



Weitere Daten zum Spiel Kolke - T. Becker, R. Malone, Roßbach - Neidhart (75. Rizzuto), Duljevic (76. R. Meißner), Rother, Rhein (86. Omladic), H. Behrens - Verhoek, Ingelsson (75. Sikan)A. Meyer - Saller, J. Elvedi, Kennedy, Guwara - Gimber, Besuschkow, Shipnoski (79. Makridis), Wekesser - D. Otto (73. Yildirim), Albers26000

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 17.04.2022 | 23:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga