Hansa Rostock schwächt Ticket-Maßnahme ab Stand: 24.03.2023 11:48 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat die vor drei Wochen getroffene Maßnahme, Gästekarten für die Auswärtsspiele in Magdeburg und beim SC Paderborn ausschließlich an Vereinsmitglieder abzugeben, nachträglich verändert.

von Jan Didjurgeit

Zumindest für die Begegnung in Paderborn am 15. April (13 Uhr, im NDR Livecenter) ist es nun auch Nicht-Vereinsmitgliedern möglich, in den Gästeblock zu kommen. Das hat der Club NDR 1 Radio MV bestätigt. Allerdings sei dafür eine Registrierung auf dem vereinseigenen Ticketportal notwendig und es werde maximal eine Karte pro Person abgegeben, heißt es weiter.

Gruppenkontingente würden für die beiden besagten Partien wie geplant nicht verkauft. Zur Auswärtspartie beim 1. FC Magdeburg treten die Rostocker am 2. April (13.30 Uhr) an.

Schwere Krawalle beim Nordduell gegen St. Pauli

Nach schweren Krawallen von Hansa-Chaoten im Rahmen des Auswärtsspiels am 26. Februar beim FC St. Pauli hatte der Verein eine Reihe von Maßnahmen beschlossen - etwa ein Verbot von Choreografien bei Heimspielen bis Saisonende und das Mitreisen von vereinseigenen Ordnern bei Auswärtsspielen.

