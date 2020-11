Hansa Rostock holt einen Punkt in Halle Stand: 14.11.2020 15:56 Uhr Erste Hälfte pfui, zweite Hälfte hui - nach einer deutlichen Leistungssteigerung reichte es für Fußball-Drittligist Hansa Rostock beim Halleschen FC noch zu einem 1:1 (0:1).

von Johannes Freytag

Korbinian Vollmann glich die Führung von Halles Terrence Boyd aus. Nach nunmehr sieben Spielen in Folge ohne Niederlage verbesserten sich die Norddeutschen in der Tabelle auf Platz vier. Auf Hansa warten nun zwei weitere Ost-Duelle. Am 21. November geht es zu Dynamo Dresden, drei Tage später gastieren die Rostocker beim 1. FC Magdeburg.

Hansas erste 45 Minuten zum Vergessen

Den Mecklenburgern war die Zwangspause nach zunächst Corona-bedingter häuslicher Isolation und anschließender "Arbeits-Quarantäne" anzumerken. Der Elf von Trainer Jens Härtel gelang im ersten Durchgang wenig im Spiel nach vorne, und in der Defensive ließen die Norddeutschen zu viel zu. Drei Chancen von Halles Michael Eberwein (10., 16., 20.) blieben folgenlos, was allerdings mehr am HFC-Profi lag, der einmal weit am Tor vorbei köpfte und dann zweimal den Ball mit dem Fuß nicht richtig traf.

Nach 25 Minuten passierte es dann aber doch: Marcel Titsch Rivero chippte gekonnt auf den durchstartenden Terrence Boyd, und der zog im Strafraum direkt und wuchtig mit links ab - Hansa-Keeper Markus Kolke war chancenlos. Stipe Vucur hätte zweimal per Kopf auf 2:0 stellen können, doch beide Male war Kolke zur Stelle (43., 44.)

Und Hansa? Fand offensiv praktisch nicht statt. Bentley Baxter Bahns Schussversuch wurde geblockt (35.), erst in der Nachspielzeit musste HFC-Torwart Sven Müller gegen Pascal Breier erstmals sein Können zeigen (45.+2).

Gute Reaktion in Hälfte zwei

Vom Wiederanpfiff weg bot sich ein ganz anderes Bild: Minutenlang spielte sich das Geschehen nur in der Hallenser Hälfte ab und folgerichtig kamen die Rostocker zum Ausgleich. Vollmann verlängerte eine Hereingabe von Nico Neidhart per Kopf ins lange Eck (51.). Kurz darauf hatte Breier die Führung auf dem Fuß, seinen Distanzschuss konnte HFC-Keeper Müller aber parieren (57.). Auch Maurica Litka scheiterte am Torwart (65.).

Hansa hatte nun deutlich mehr vom Spiel, es fehlte im letzten Drittel aber meist die Präzision. Halle wirkte müde und hatte dem Angriffsschwung der Gäste nur noch wenig entgegenzusetzen. Doch Zählbares sprang für die Härtel-Elf nicht mehr heraus. In der Nachspielzeit hielt Kolke das letztlich leistungsgerechte Remis fest - Hansas Torwart entschärfte einen Distanzschuss von Jonas Nietfeld (90.+2).

10.Spieltag, 14.11.2020 14:00 Uhr Hallescher FC 1 Hansa Rostock 1 Tore: 1 :0 Boyd (26.) 1: 1 Vollmann (52.)

Hallescher FC: Sv. Müller - Boeder, Vucur, Reddemann, Landgraf - Nietfeld, Titsch-Rivero - Lindenhahn (74. Gündüz), Eberwein (81. Papadopoulos), Sternberg (62. Derstroff) - Boyd

Hansa Rostock: Kolke - Riedel, Löhmannsröben, Reinthaler - Neidhart, Rother (46. Sonnenberg), B.B. Bahn, Scherff - Breier, Vollmann (74. Farrona Pulido), Litka (71. Omladic)

