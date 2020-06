Stand: 13.06.2020 15:55 Uhr

Hansa Rostock holt Big Points bei 1860 München

Drittligist Hansa Rostock darf nach dem dritten Sieg in Folge mehr denn je vom Aufstieg träumen. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel setzte sich am Sonnabend im Top-Duell bei 1860 München mit 1:0 (0:0) durch, zog mit dem wichtigen Sieg in der Tabelle am Konkurrenten vorbei und mischt nun als Vierter ganz oben mit. Das Tor des Tages markierte Joker Pascal Breier nach der Pause.

Erste Hälfte taktisch geprägt

Die erste Hälfte einer insgesamt ansprechenden Partie war taktisch geprägt, die Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken und verbuchten nur wenige zwingende Offensivaktionen. Die Rostocker setzten nach einer Viertelstunde einen ersten Akzent, als Lukas Scherff aus rund 20 Metern auf das kurze Toreck zielte, sein strammer Schuss flog jedoch am gegnerischen Kasten vorbei. In der 21. Minute dribbelte sich Aaron Opoku bis in den Strafraum, doch 1860-Keeper Marco Hiller war auf der Hut.

Zwei Minuten später kamen auch die Hausherren zu ihrer ersten Möglichkeit, Stürmer Prince Osei Owusu setzte sich stark durch, der Ball rauschte am langen Pfosten vorbei. Auch der abgefälschte Schuss von Münchens Stefan Lex kurz darauf war nicht ungefährlich, landete aber im Toraus (26.). Weil Scherff nach schönem Kombinationsspiel aus aussichtsreicher Position nicht genug Druck hinter den Ball bekam (36.), ging es schließlich mit einem gerechten 0:0 in die Kabinen.

Härtel beweist ein goldenes Händchen

Härtel setzte nach dem Seitenwechsel auf Breier und bewies damit ein goldenes Händchen.

Der Stürmer belebte das Spiel der Gäste nicht nur maßgeblich, sondern markierte nach einer Stunde sogar die Führung. Nico Granatowski lief auf der rechten Seite zwei Münchnern davon und legte dann mit viel Übersicht quer auf Joker Breier, der eiskalt vollstreckte.

Das 1:0 für den FC Hansa, der nicht nachließ und am Drücker blieb. Die Mecklenburger waren dem zweiten Treffer deutlich näher als die geschockten Gastgeber dem Ausgleich, Breier (70.) und Sven Sonnenberg (73.) kamen zu guten Möglichkeiten, scheiterten aber jeweils an Hiller. Hansa kontrollierte jedoch das Spiel und verbuchte am Ende einen ebenso wichtigen wie verdienten Sieg.

