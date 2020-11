Hansa Rostock enttäuscht beim 0:0, ist aber Spitzenreiter Stand: 02.11.2020 20:52 Uhr Hansa Rostock ist beim 1. FC Kaiserslautern nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Weil der bisherige Drittliga-Primus 1860 München am Sonnabend verloren hatte, sind die Mecklenburger nun Erster.

von Hanno Bode

Das Team von Coach Jens Härtel konnte am Montagabend bei den noch sieglosen Pfälzern nicht annähernd an seine tolle Vorstellung in der Vorwoche gegen Viktoria Köln (5:1) anknüpfen. Der Trainer brachte seine Unzufriedenheit über den uninspirierten und teils etwas fahrigen Rostocker Auftritt früh zum Ausdruck. Wild gestikulierend forderte der 51-Jährige seine Akteure auf, doch mit etwas mehr Körperspannung zu Werke zu gehen.

Rostock im ersten Abschnitt ohne Torchance

Defensiv konnte der frühere Verteidiger seiner Equipe keine große Vorwürfe machen. Mit Ausnahme eines harmlosen Kopfballs von Kenny Prince Redondo (2.) und eines Schusses des Ex-Braunschweigers Marvin Pourié, der knapp das Ziel verfehlte (30.), ließen die Gäste keine nennenswerten Chancen der Pfälzer zu. Enttäuschend war hingegen das Wirken der Kreativabteilung: Hansa erspielte sich in den ersten 45 Minuten keine einzige Torgelegenheit.

Hansa nach der Pause im Pfostenglück

Nach der Halbzeit war den Mecklenburgern das Bemühen, etwas mehr Präsenz zu zeigen und mehr Energie in den Angriff zu investieren, zwar nicht abzusprechen. Doch die Härtel-Elf vermochte es nicht, über einen längeren Zeitraum die Spielkontrolle zu erlangen. In der Vorwärtsbewegung blieb nahezu alles Stückwerk. Auch die noch sieglosen Gastgeber bestachen im Angriff nicht gerade durch Ideenreichtum, besaßen aber durch Redondo, dessen verunglückte Flanke an den Pfosten prallte (62.), und Pourié - scheiterte an Keeper Markus Kolke (75.) - immerhin zwei Möglichkeiten zum 1:0.

Vollmann erst gefoult, dann knapp gescheitert

Vier Minuten vor Ultimo hatte dann auch Hansa seine erste Gelegenheit. Sinnbildlich für den spielerisch schwachen Auftritt resultierte sie aus einem Freistoß von Korbinian Vollmann, der knapp über die Latte flog. Der Mittelfeldakteur war zuvor von Marius Kleinsorge auf dem Weg zum Tor mit unlauteren Mitteln gestoppt worden. Der Lauterer hatte für sein Einsteigen die Rote Karte gesehen.

8.Spieltag, 02.11.2020 19:00 Uhr Kaiserslautern 0 Hansa Rostock 0 Tore:

Kaiserslautern: A. Spahic - Hercher, Kraus, Sickinger, Hlousek - Ciftci, Rieder - Hanslik (61. Zuck), Ritter (81. E. Huth), Redondo (77. Kleinsorge) - Pourié

Hansa Rostock: Kolke - Reinthaler, Löhmannsröben, Roßbach - Neidhart, Rother, B.B. Bahn, Butzen (66. Horn) - Omladic (78. Breier), Litka (71. Vollmann) - Verhoek

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 03.11.2020 | 19:30 Uhr