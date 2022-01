Hannover 96: Diemers ist der zweite Winterneuzugang Stand: 04.01.2022 15:57 Uhr Hannover 96 hat erneut auf dem Winter-Transfermarkt zugeschlagen. Von Feyenoord Rotterdam lieh der Fußball-Zweitligist Mittelfeldspieler Mark Diemers bis Saisonende aus. Zuvor hatte Hannover Stürmer Cedric Teuchert verpflichtet.

Der 28 Jahre alte Diemers bestand am Dienstagvormittag den Medizincheck bei den Niedersachsen und hat bereits am Nachmittag mit seiner neuen Mannschaft trainiert. Zu seinem ersten Einsatz für den Tabellen-15. der Zweiten Liga könnte der 28-Jährige, für den keine Kaufoption vereinbart wurde, am Freitag im Testspiel gegen PEC Zwolle kommen.

"Ich habe mich vorher genau über den Club informiert, war Ende des letzten Jahres auch extra in Hannover, um mir alles anzuschauen", sagte Diemers nach seiner Vertragsunterschrift.

Starker GSN-Index, aber wenig Spielpraxis

Mit dem Transfer schließen die Niedersachsen eine Baustelle im defensiven Mittelfeld, wo Gaël Ondoua bislang noch nicht die Leistung gezeigt hat, die von ihm erwartet wurde. Diemers verfügt laut NDR Datencheck über einen aktuellen GSN-Index von 63,20 - das ist durchschnittliches Bundesliga-Niveau.

Der Rechtsfuß ist ein guter Passgeber und besitzt eine schnelle Ballverarbeitung. Dazu gewinnt er 61 Prozent seiner Offensiv-Zweikämpfe, könnte also als Spielmacher die 96-Offensive ankurbeln. Das sieht auch 96-Sportdirektor Marcus Mann so: "Er ist ein sehr aktiver Spieler, der viele Bälle fordert und es versteht, Situationen auf engem Raum gut aufzulösen."

Allerdings bestritt Diemers in der laufenden Saison verletzungsbedingt erst vier Partien. Insgesamt kam er in der ersten niederländischen Liga 145 Mal zum Einsatz, erzielte 20 Treffer und bereitete ebenso viele Tore vor.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 04.01.2022 | 14:17 Uhr