Eintracht Braunschweig punktet nach starkem Comeback bei 1860 Stand: 06.02.2022 14:51 Uhr Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat im Löwenduell bei 1860 München ein starkes Comeback gezeigt. Nach einem 0:2-Rückstand erreichte das Team von Coach Michael Schiele am Sonntag ein 2:2 (0:2).

von Thomas Luerweg

Es wäre durchaus auch ein Sieg drin gewesen in einem unterhaltsamen Spiel an der Grünwalder Straße, doch die Braunschweiger agierten vor allem in der ersten Halbzeit glücklos. Die Münchner nutzen hingegen ihre Möglichkeiten effizient und hochkonzentriert. Nach der Pause kämpfte sich die Eintracht mit großem Willen in die Partie zurück - und wurde belohnt.

Bär schockt seinen Ex-Club

Die Partie begann turbulent: Noch keine zwei Minuten waren gespielt, da setzte Braunschweigs Top-Torschütze Lion Lauberbach die Kugel per Kopf aus drei Metern links neben den Kasten der Hausherrn. Startelf-Rückkehrer Maurice Multhaup hatte scharf von der linken Seite geflankt. Fast im direkten Gegenzug trafen die Sechziger: Innenverteidiger Michael Schultz - nach seiner Gelbsperre wieder dabei - verlor den Ball im Mittelfeld, 60-Mittelfeldmann Richard Neudecker schickte Marcel Bär mit einem langen Ball auf die Reise und der Ex-Braunschweiger überwand Jasmin Fejzic im BTSV-Tor eiskalt mit seinem zehnten Saisontor zum 1:0 (3.).

Die Niedersachsen brauchten nicht lange, um sich von dem Schock zu erholen. Bryan Henning eröffnete sich eine Schusschance aus 18 Metern (9.), war aber ebensowenig erfolgreich wie in der 23. Minute, als er nach einem Patzer von 1860-Schlussmann Marco Hiller den Ball aus 25 Metern am leeren Tor vorbeilegte. Als eine Minute später Multhaup aus spitzem Winkel knapp verfehlte, deutete alles auf einen Ausgleich der Brauschweiger hin. Es trafen allerdings die Löwen aus München: Phillipp Steinhart vollstreckte nach einer sehenswerten Kombination über Neudecker und Stefan Lex zum 2:0 (34.). Braunschweig versuchte zurückzuschlagen, war aber nicht zielstrebig genug und so nahm 1860 die Führung nicht unverdient mit in die Pause.

Marx trifft zum Ausgleich

Nach dem Wechsel warf der BTSV noch einmal alles nach vorn. Und die Niedersachsen agierten druckvoller als zuvor. Zunächst vergab Lauberbach eine Großchance per Kopf aus neun Metern (54.). Doch schon zwei Minuten später machte er es besser: Jannis Nikolaou setzte Hennings wunderbar auf dem linken Flügel ein und dessen Hereingabe stolperte Lauberbach ins Tor - der Anschluss zum 1:2 mit seinem neunten Saisontreffer. Es folgte eine umkämpfte Phase mit einer Riesenchance für die Hausherren durch Tim Linsbichler, der aber am glänzend parierenden Fejzic scheiterte (72.).

Doch die Eintracht blieb am Drücker und erzwang mit großem Willen den Ausgleich: Jan-Hendrik Marx fiel der Ball im Strafraum vor die Füße und sein Schuss landete im langen Eck - 2:2 (78.). Zum Sieg reichte es aber nicht mehr, stattdessen sah Innenverteidiger Brian Behrendt kurz vor Schluss Gelb-Rot und wird nach gerade abgesessener Gelbsperre erneut fehlen (87.). Eine starke Aufholjagd der Blau-Gelben wurde am Ende mit einem Punkt belohnt - leistungsgerecht nach zwei so verschiedenen Halbzeiten.

25.Spieltag, 06.02.2022 13:00 Uhr 1860 München 2 Braunschweig 2 Tore: 1 :0 Bär (3.) 2 :0 Steinhart (34.) 2: 1 Lauberbach (56.) 2: 2 J. H. Marx (78.)

1860 München: Hiller - Belkahia (63. N. Lang), Salger, Steinhart - Deichmann (74. Biankadi), Dressel, Moll, Tallig - Neudecker - Lex (63. Linsbichler), Bär

Braunschweig: Fejzic - J. H. Marx, Behrendt, Schultz, Schlüter - Krauße, Nikolaou - Multhaup (71. Ihorst), Henning (88. Strompf), Se. Müller (81. Kobylanski) - Lauberbach

Zuschauer: 3750



