FC St. Pauli besiegt Jahn Regensburg – Rekord für Trainer Hürzeler

Stand: 01.04.2023 14:57 Uhr

Der FC St. Pauli hat am Sonnabend in der Zweiten Liga Regensburg mit 1:0 (1:0) geschlagen und den neunten Sieg in Folge unter Coach Fabian Hürzeler gefeiert. Der Trainer stellte damit einen Zweitliga-Rekord auf.