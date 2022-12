FC St. Pauli: Interims-Trainer Hürzeler darf sich Hoffnung machen Stand: 21.12.2022 16:07 Uhr Noch ist Fabian Hürzeler nur Interims-Coach beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Doch die Chancen für den bisherigen Co-Trainer stehen offenbar nicht schlecht, Nachfolger von Timo Schultz zu werden.

Hürzelers Debüt an der Seitenlinie der Kiezkicker ging ergebnistechnisch daneben, aber das 2:3 im Testspiel am Mittwoch beim Bundesligisten Union Berlin dürfte in den Überlegungen von Andreas Bornemann keine vordergründige Rolle spielen. Nach dem viel kritisierten Rauswurf von Club-Urgestein Timo Schultz will der Sportchef bis Weihnachten einen Ersatz präsentieren - und das Rennen macht anscheinend die hausinterne Lösung Hürzeler.

Der frühere Schultz-Assistent soll bereits intensiv auf der Suche nach möglichen Co-Trainern sein, die ihn am Millerntor unterstützen können. Zudem plant der 29-Jährige das Trainingslager der Kiezkicker Anfang Januar in Spanien und war auch in die Verpflichtung des neuen Stürmers Maurides eingebunden.

"Die Lust ist riesengroß", sagte Hürzeler, der derzeit seine Lizenz als Fußball-Lehrer macht und voraussichtlich im März fertig ist. Zu weit aus dem Fenster lehnen will sich der Interims-Coach aber auch nicht: "Ich bin im offenen Austausch mit Andreas Bornemann. Wir sind da sehr transparent. Alles Weitere wird man dann sehen."

Frecher Auftritt gegen Union Berlin

Gegen Union Berlin bekamen Bornemann und Co. immerhin einen frech mitspielenden Zweitligisten zu sehen, der nach dem 1:0 des Bundesligisten durch Jordan Siebatcheu (42.) sogar führte. Marcel Hartel (FE, 45.) und Johannes Eggestein (57.) trafen für St. Pauli, ehe Tim Skarke (67.) und Kevin Behrens (86.) den Union-Sieg perfekt machten.

Hürzeler hatte zur Pause neun Spieler ausgewechselt, um sich von den meisten Profis einen Eindruck unter Wettkampfbedingungen zu verschaffen. Noch nicht dabei war Neuzugang Maurides, der Trainingsrückstand hat.

"Wenn wir intensiv anlaufen, kompakt agieren und unsere Auslöser finden, können wir auch gegen so einen Bundesligisten bestehen", sagte Hürzeler. "Die Jungs wollten, und wenn wir einfache Fehler vermeiden, können wir hier sogar als Sieger vom Platz gehen."

Schon am 27. Dezember endet die Weihnachtspause

Nach einer kurzen Weihnachtspause setzt der Tabellen-15. der Zweiten Liga am 27. Dezember die Vorbereitung fort. Am 2. Januar reist St. Pauli ins Trainingslager nach Spanien. Das Projekt Klassenverbleib startet dann am 29. Januar (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) mit dem ersten Rückrundenspiel beim 1. FC Nürnberg - wohl mit Hürzeler an der Seitenlinie.

