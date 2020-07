Stand: 17.07.2020 09:34 Uhr

Aufstieg und Schluss: Eintracht-Präsident Ebel tritt zurück

Bei Eintracht Braunschweig endet eine Ära: Nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga hat der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Ebel seinen Rücktritt erklärt. "Ich trete jetzt zurück, weil ich davon überzeugt bin, dass wir wieder gut funktionierende Strukturen haben, die uns einen langfristigen Erfolg ermöglichen werden, sofern wir gemeinsam im Sinne der Eintracht kämpfen", schrieb der 57-Jährige am Donnerstagabend in einer Erklärung auf der Website des Clubs.

Extremsituationen im Auf und Ab

Insgesamt war Ebel fast 13 Jahre in verantwortlicher Position bei den Niedersachsen. "Diese Schritte fallen mir sehr schwer", sagte er. "Die Eintracht und die damit verbundenen Aufgaben sind ein wichtiger Teil meines Lebens geworden." Gerade die vergangenen drei Jahre seien aber auch "mehr als anspruchsvoll und anstrengend" gewesen.

In dieser Zeit erlebte die Eintracht mehrere sportliche Extremsituationen. 2017 verpasste der Traditionsclub mit 66 Punkten den Bundesliga-Aufstieg erst in der Relegation. Ein Jahr später stieg der deutsche Meister von 1967 dann mit 39 Zählern völlig überraschend aus der Zweiten Liga ab. Wieder nur eine halbe Saison später war die Eintracht auch in Liga 3 das abgeschlagene Schlusslicht, das sich später erst nach einem großen Kraftakt am letzten Spieltag vor dem Regionalliga-Abstieg rettete. In diesem Sommer sicherte sich der BTSV dann bereits am vorletzten Spieltag den Aufstieg.

Vize übernehmen

Der auslaufende Vertrag mit Trainer Marco Antwerpen wurde dennoch nicht verlängert, Daniel Meyer soll mit der Eintracht in der kommenden Spielzeit nun die Klasse halten und den Club mittelfristig in der Zweiten Liga etablieren. Der Aufstieg sei "ein wunderschöner Abschluss meiner Arbeit", sagte Ebel. Bis zur Jahreshauptversammlung im November wird Ebels Vizepräsident Christoph Bratmann kommissarisch als Präsident fungieren und in den Aufsichtsrat rücken. Zum Aufsichtsratsvorsitzenden wurde der bisherige Stellvertreter Frank Fiedler gewählt.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 17.07.2020 | 07:25 Uhr