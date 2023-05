Filip Benkovic oder vom Glück, endlich gefragt zu sein Stand: 03.05.2023 15:02 Uhr Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig empfängt am Sonntag den SV Sandhausen zum Kellerduell. Großer Hoffnungsträger bei den Niedersachsen ist dabei ein Mann, der bei seinen vorigen Vereinen zumeist außen vor war: Filip Benkovic.

Der 25-Jährige hatte einst als eines der größten Verteidiger-Versprechen im europäischen Fußball gegolten. Im zarten Alter von 17 Jahren feierte der 1,94 Meter-Hüne im Trikot von Dinamo Zagreb sein Debüt in der Champions League. Drei Jahre später verkaufte ihn der kroatische Traditionsverein für kolportierte elf Millionen Euro an den englischen Premier-League-Club Leicester City. Kaum angekommen in einer der besten Ligen der Welt, wurde Benkovic bereits wieder weggeschickt. Der Meister von 2016 verlieh ihn zu Celtic Glasgow.

Vier Mal verliehen und dann verkauft

Spielpraxis und Erfahrung sammeln sollte der Kroate bei den Schotten, um dann in der Folgesaison bei den "Foxes" durchzustarten. Der Innenverteidiger kehrte mit dem Triple in Gepäck nach Leicester zurück, konnte sich dort aber auch im zweiten Anlauf nicht durchsetzen.

Das einstige Abwehr-Juwel wurde anschließend von seinem Club drei weitere Male bei anderen Vereinen geparkt. Bristol City, Cardiff City und Oud-Heverlee Löwen hießen seine weiteren Stationen, bevor ihn Leicester Anfang 2022 ablösefrei zu Udinese Calcio ziehen ließ. Aber auch in der italienischen Serie A fasste Benkovic kein Fuß.

Via England und Italien nach Braunschweig

Lediglich zweimal kam der 25-Jährige für Udinese zum Einsatz, dann stürzte sich der einmalige kroatische Nationalspieler in sein nächstes Auslands-Abenteuer. Diesmal ging es für ihn nach Braunschweig zur Eintracht, die nach einem schwachen Start in die neue Saison dringend Verstärkungen für die Verteidigung benötigte. Doch würde dem BTSV wirklich ein Mann helfen können, der zwar viele Punkte auf seinem Miles-and-More-Konto gesammelt hatte, aber über wenig Spielpraxis verfügte?

Eintrachts Sportgeschäftsführer Peter Vollmann hatte daran von Beginn an keine Zweifel. "Mit Filip konnten wir einen Spieler verpflichten, der unsere Defensive weiter stabilisieren soll. Mit seiner Körpergröße von 194 cm wird er uns auch in der Luft bei Standardsituation helfen. Insgesamt bringt er vieles an Qualitäten mit, die wir im Abwehrbereich noch gesucht haben", erklärte der 65-Jährige nach der Verpflichtung von Benkovic.

Benkovic personifizierte Eintracht-Lebensversicherung

Vollmann darf sich bis dato für den Transfer des 25-Jährigen auf die Schulter klopfen. Der Koloss aus Zagreb avancierte bei den "Löwen" sofort zum Leistungsträger und ist für den Aufsteiger eine unverzichtbare Stütze, wie ein Blick auf die Statistik zeigt: Mit Benkovic holten die Niedersachsen in 16 Partien 27 Punkte, ohne den Innenverteidiger sprangen in den übrigen 14 Spielen lediglich fünf Zähler heraus.

Hätte es noch eines Beweises für den Wert des Kroaten für den BTSV bedurft, so diente der Braunschweiger Auswärtsauftritt am vergangenen Spieltag beim SC Paderborn bestens dazu. In Abwesenheit des verletzten Innenverteidigers stürzte die Eintracht-Abwehr von einer Verlegenheit in die nächste. Das Team von Coach Michael Schiele kassierte folgerichtig eine 1:5-Pleite.

Verteidiger einsatzbereit - Comeback gegen Sandhausen

Der Aufsteiger ist damit wieder in großer Abstiegsgefahr. Nur gut für die "Löwen", dass Benkovic seine Brustmuskelzerrung offenbar auskuriert hat und im Kellerduell am Sonntag mit Sandhausen (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) laut Schiele wieder auflaufen kann. "Er wird die Mannschaft führen und wir werden ein stabileres Gebilde haben", sagte der 45-Jährige.

Mit einem Erfolg würde der BTSV den Tabellenletzten auf sieben Punkte distanzieren und könnte, sollte die weitere Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt Federn lassen, einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib machen.

Vertragsgespräche hängen am Klassenerhalt

Das wäre für die Eintracht-Verantwortlichen auch deshalb so wichtig, um endlich die Gespräche über Vertragsverlängerungen konkretisieren zu können. Denn so lange nicht feststeht, in welcher Spielklasse Braunschweig in der kommenden Serie um Punkte kämpfen wird, ist es für Vollmann äußerst schwierig, mit seinen Leistungsträgern über ihre Zukunft an der Oker zu sprechen.

Einer, dessen Verbleib sehr unsicher ist, heißt übrigens Filip Benkovic. Die Leihe des Kroaten endet im Sommer. Und nur im Falle des Klassenerhalts hätte der BTSV wohl eine Chance auf eine feste Verpflichtung oder eine weitere Ausleihe des 25-Jährigen.

