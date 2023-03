Ducksch trifft doppelt: Werder Bremen punktet in Gladbach Stand: 17.03.2023 22:28 Uhr In Abwesenheit von fünf Leistungsträgern hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen einen guten Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt vollzogen. Nach zweimaligem Rückstand holte der Aufsteiger am Freitagabend ein 2:2 (0:0) bei Borussia Mönchengladbach.

von Christian Görtzen

Als um 22:25 Uhr der Schlusspfiff ertönte, wurde von den Werder-Fans vor allem ein Mann gefeiert: der doppelte Torschütze Marvin Ducksch. Nach zuvor zwei Niederlagen hintereinander hat die Mannschaft von Werder-Coach Ole Werner mit dem Remis den Negativtrend gebrochen. Mit jetzt 31 Punkten ist Bremen nach dem 25. Spieltag wieder auf Kurs Klassenerhalt.

Pavlenka-Ersatz Zetterer mit Glanzparade

Nach den beiden Mittelfeldspielern Leonardo Bittencourt und Christian Groß sowie den Verteidigern Marco Friedl und Milos Veljkovic fiel bei den Norddeutschen kurzfristig auch noch Stammkeeper Jiri Pavlenka wegen eines grippalen Infektes aus. Michael Zetterer ersetzte den Tschechen und gab sein Startelf-Debüt in der Bundesliga. Für Veljkovic (Wadenverletzung) rückte der erst 17 Jahre alte Fabio Chiarodia in die Dreierkette.

Die Zuschauer erlebten einen munteren Beginn mit Gelegenheiten auf beiden Seiten - einmal für Bremens Niclas Füllkrug (2.), einmal für Nico Elvedi (7.). Während die Grün-Weißen nach vorne ansehnlich kombinierten, erwiesen sich sich in der 23. Minute in der Deckung als nicht gut aufeinander abgestimmt. Mit einem weiten Diagonalball brachten die Gastgeber ihren Gegner arg in Bedrängnis, und nach scharfer Hereingabe von Jonas Hofmann aus rechter Strafraumposition scheiterte Marcus Thuram am glänzend reagierenden Zetterer.

Die neuformierte Werder-Mannschaft machte es offensiv aber gut. In der 32. Minute herrschte bei den Gästen großes Unverständnis darüber, dass es keinen Strafstoß für sie gab. Niclas Füllkrug war bei einem Zweikampf mit Hofmann zu Fall gekommen. Bald darauf erreichte ein Zuspiel von Mitchell Weiser den im Strafraum freistehenden Jens Stage nicht ganz (40.), und Füllkrug prüfte Borussia-Keeper Jonas Omlin (41.). Allerdings ließ auf der anderen Seite auch Thuram eine Top-Chance aus (42.). Mit dem 0:0 ging es in die Pause.

Bremen kassiert den Rückstand

Drei Minuten nach Wiederanpfiff machte es Thuram dann wesentlich besser - zum Leidwesen der Hanseaten. Nach einem Fehlpass von Weiser legte Hofmann per Hacke auf seinen Mitspieler ab, und der Top-Stürmer der Borussen erzielte nach einem Tempolauf mit einem Flachschuss aus 16 Metern das 1:0 (48.). Und hätte Zetterer bei einem weiteren Schuss von Thuram nicht so glänzend mit dem Fuß reagiert, wäre aus Sicht der Grün-Weißen wohl schon nach einer Stunde Spielzeit alles vorbei gewesen.

Ducksch gleicht für Werder einmal aus...

Stattdessen kam es ganz anders. Der erst zwei Minuten zuvor eingewechselte Romano Schmid setzte mit einem herrlichen Steilpass Ducksch perfekt in Szene. Der Bremer Angreifer umkurvte noch Omlin und schob dann überlegt zum 1:1 ein (65.). Nur: Die Freude über das Resultat währte nicht lange: Florian Neuhaus brachte Gladbach mit einem Volleyschuss zum 2:1 wieder in Führung (73.).

...und noch einmal

Die Bremer waren nun gefordert - und sie lieferten. Nach schöner Ablage von Füllkrug im Strafraum egalisierte Ducksch ein weiteres Mal. Gladbach versuchte noch einmal alles, doch die Grün-Weißen ließen nichts mehr zu. Sie brachten das 2:2 über die Zeit und ließen so ihre mitgereisten Anhänger jubeln.

25.Spieltag, 17.03.2023 20:30 Uhr M'gladbach 2 Werder Bremen 2 Tore: 1 :0 Thuram (48.) 1: 1 Ducksch (65.) 2 :1 Neuhaus (73.) 2: 2 Ducksch (89.)

M'gladbach: Omlin - Scally, Itakura, N. Elvedi, Netz - Kramer, Koné - J. Hofmann, Neuhaus, Stindl (85. H. Wolf) - Thuram (77. Pléa)

Werder Bremen: Zetterer - Pieper, N. Stark, Chiarodia (63. Buchanan) - Weiser, Gruew (81. M. Philipp), A. Jung - N. Schmidt (63. R. Schmid), Stage (87. Dinkci) - Füllkrug, Ducksch

Zuschauer: 54042 (ausverkauft)



