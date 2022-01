Stand: 13.01.2022 20:16 Uhr Dritte Liga: VfL Osnabrück und Tim Möller lösen Vertrag auf

Der VfL Osnabrück und Eigengewächs Tim Möller haben sich in beiderseitigem Einvernehmen getrennt. Der Vertrag des 22-jährigen Mittelfeldspielers beim Fußball-Drittligisten wurde aufgelöst. In Möllers Bilanz stehen neun Profieinsätze für die Lila-Weißen, drei davon in der Zweiten Liga. Er wechselt in die Regionalliga zum SV Lippstadt 08, wo er sich mehr Spielpraxis erhofft. Diese haben "wir ihm beim VfL nicht garantieren können", erklärte Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Wechselbörse Dritte Liga | 13.01.2022 20:16