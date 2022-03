Gleichschritt im Aufstiegsrennen: Osnabrück - Braunschweig 1:1 Stand: 26.03.2022 16:20 Uhr Der VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig haben sich im Kampf um den Aufstieg in die Zweite Liga am Sonnabend 1:1 (1:1) getrennt. Mit dem Ergebnis schienen am Ende alle zufrieden zu sein.

von Florian Neuhauss

Das Niedersachsen-Duell stand ganz unter dem Eindruck des Rückzugs von Türkgücü München - durch den es in der Tabelle zu einigen Verschiebungen gekommen war. Die Eintracht hatte so schon den Sprung zurück auf Rang drei geschafft - und beschränkte sich an der Bremer Brücke eher auf das Verwalten. Der VfL musste nach dem Abzug von vier Punkten hingegen schon viel investieren und tat dies vor 12.881 Zuschauern, die über die komplette Spielzeit für gute Stimmung sorgten, auch.

Doch gerade die zweite Hälfte zeigte, dass die Nerven durchaus zum Faktor im Aufstiegsrennen werden dürften. Bloß nicht verlieren, schien das Motto zu sein - und so überraschte es nicht, dass es beim Unentschieden blieb. Die "Löwen" behalten vier Punkte Vorsprung, haben aber ein Spiel mehr auf dem Konto.

"Beide Mannschaften hatten was zu verlieren"

"Man hat gesehen, dass beide Mannschaften was zu verlieren hatten", sagte VfL-Manager Amir Shapourzadeh, der das Ergebnis am Ende gerecht fand. Sein Gegenüber Peter Vollmann erklärte: "Zufrieden bin ich nicht ganz. Aber der Punkt ist okay, unsere Aussichten sind nach wie vor gut."

Braunschweigs Jannis Nikolaou sah seine fünfte Gelbe Karte und fehlt damit am kommenden Wochenende gelbgesperrt. Die Partie gegen den TSV Havelse (Sonnabend/14 Uhr) zeigt der NDR wieder live.

Osnabrück startet stark und kontert Braunschweigs 1:0

Die Osnabrücker hatten sehr druckvoll begonnen - und weder die Braunschweiger Deckung noch Torhüter Jasmin Fejzic wirkten sattelfest. Doch Ba-Muaka Simakala vergab erste gute Chancen (3./8.).

Der VfL machte den deutlich besseren Eindruck, aber die Gäste glänzten durch individuelle Klasse. Lion Lauberbach behauptete auf der linken Seite stark den Ball und gab punktgenau nach innen. Da, wo eigentlich der Mittelstürmer hätte selbst stehen müssen, war Sebastian Müller eingelaufen und der Ex-Osnabrücker traf sehenswert mit einem linken Volleyschuss zum 1:0 (17.).

Das Tor zeigte Wirkung, die Hausherren spielten bei Weitem nicht mehr so offensiv. Allerdings ärgerte sich Eintrachts Vollmann in der Halbzeit nicht von ungefähr, dass sein Team um das 1:1 gebettelt habe. Statt konzentriert auf den zweiten Treffer zu spielen, kamen nur die Osnabrücker zu Chancen. Sebastian Klaas (21.) und Aaron Opoku (28.) scheiterten noch, Sekunden vor der Pause schob dann Marc Heider zum verdienten 1:1 ein.

Beide Teams riskieren nichts mehr

Nach dem Seitenwechsel konnte die Partie aber nicht mehr mit der guten Stimmung auf den Rängen mithalten. Beiden Teams war deutlich anzumerken, dass sie nicht eine Niederlage im Aufstiegsrennen riskieren wollten. Osnabrück hatte weiter optische Vorteile und auch die eine oder andere Chance. Doch Fejzic wurde nicht mehr ernsthaft geprüft. So aber bleibt es im vorderen Tabellendrittel der Dritten Liga richtig eng.

Wer auch immer am Ende den Aufstieg klarmacht. VfL-Kapitän Heider wird in der kommenden Saison weiter für Osnabrück spielen. Der 35-jährige US-Amerikaner hatte schon vor der Partie seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

27.Spieltag, 26.03.2022 14:00 Uhr VfL Osnabrück 1 Braunschweig 1 Tore: 0: 1 Se. Müller (17.) 1 :1 Heider (45.)

VfL Osnabrück: P. Kühn - O.H. Traoré, Beermann, M. Trapp, Kleinhansl - Köhler - Klaas (80. Bapoh), L. Kunze (90.+1 Gugganig) - Simakala (75. Higl), Heider, Opoku (90.+1 Wähling)

Braunschweig: Fejzic - J. H. Marx, Behrendt, Schultz, Kijewski - Wiebe, Nikolaou - Se. Müller (63. Girth), Henning (74. Ihorst), Multhaup (86. Hartmann) - Lauberbach (74. Consbruch)

Zuschauer: 12981



