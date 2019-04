Stand: 28.04.2019 16:01 Uhr

Braunschweig mit Moral zum Remis gegen Münster von Matthias Heidrich, NDR.de

Julius Düker hat Eintracht Braunschweig am Sonntag einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf der Dritten Liga gerettet. Der Joker traf im Heimspiel gegen Preußen Münster in der Nachspielzeit zum verdienten 3:3 (1:2)-Endstand. In einer rasanten Partie hätten die Niedersachsen mit etwas mehr Effektivität auch einen Heimsieg einfahren können. So bleibt es für die "Löwen" drei Spieltage vor Saisonende bei "nur" zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Kessel verkürzt für Braunschweig

35.Spieltag, 28.04.2019 14:00 Uhr Braunschweig 3 Preuß.Münster 3 Tore: 0: 1 Scherder (29.) 0: 2 Kobylanski (33.) 1 :2 B. Kessel (35.) 1: 3 Kobylanski (57.) 2 :3 Burmeister (70.) 3 :3 Düker (90. +3)

Braunschweig: Fejzic - Nkansah, Rütten (65. Burmeister), Kijewski - B. Kessel, Fürstner, Pfitzner, Putaro (80. Düker) - Bär, P. Hofmann, Janzer (65. Feigenspan)

Preuß.Münster: Schulze Niehues - Menig, Kittner, Scherder, Klingenburg, Heidemann - Kobylanski (77. Schweers), S. Braun, Rodrigues Pires (72. P. Müller) - Heinrich (77. Rühle), Dadashov

Zuschauer: 19570



Die Eintracht legte vielversprechend los und hätte nach knapp zehn Minuten eigentlich 2:0 führen müssen. Philipp Hofmann aus kurzer Distanz (6.) und Leandro Putaro (9.) völlig frei von halblinker Position vergaben Großchancen für die "Löwen". Münster fing sich allerdings, dominierte fortan die Partie und zeigte sich kaltschnäuziger. Simon Scherder (28.), nach einer Ecke am zweiten Pfosten komplett vernachlässigt von der Eintracht-Abwehr, und Martin Kobylanski (32.) technisch perfekt brachten die Gäste 2:0 in Führung. Zwei Nackenschläge für die Niedersachsen, die aber sofort eine Antwort parat hatten. Benjamin Kessel verkürzte in der 34. Minute auf 1:2.

Kobylanski macht den Unterschied

Nach der Pause hatte zunächst wieder die Eintracht die erste gute Einschussmöglichkeit. Doch Marcel Bär verzog aus spitzem Winkel (49.). In einer Partie auf Augenhöhe machte dann Kobylanski den Unterschied. Münsters bester Mann zirkelte einen Freistoß fast von der linken Seitenlinie ins lange Eck des Braunschweiger Tors - 3:1 (57.). Ein herrlicher Treffer, wobei "Löwen"-Keeper Jasmin Fejzic auch besser hätte stehen können.

Düker macht's in der Nachspielzeit

Es sprach für die Braunschweiger, dass sie nicht aufsteckten. Sie legten den Vorwärtsgang ein und wurden belohnt. Felix Burmeister verkürzte aus der Drehung erneut - 2:3 (69.). In der 85. Minute verpasste der eingewechselte Düker um Zentimeter den möglichen Ausgleich für die Eintracht. Auf der anderen Seite hatten die Gastgeber Glück, dass Rufat Dadashov nach einem Konter nur das Außennetz traf (90.+1). Braunschweig ließ nicht nach und in der dritten Minute der Nachspielzeit war Düker zur Stelle, traf per Kopf nach einer Ecke zum umjubelten Ausgleich für die "Löwen".

