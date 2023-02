"Der schwerste Brocken": VfL Wolfsburg empfängt Bayern München Stand: 03.02.2023 17:24 Uhr Nach zuletzt zwei Niederlagen - in Bremen und im DFB-Pokal bei Union Berlin - geht es für Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg überaus herausfordernd weiter. Am Sonntagabend kommt Meister und Tabellenführer Bayern München in die VfL-Arena.

Wolfsburgs Trainer Niko Kovac war in der Pressekonferenz am Freitag viel daran gelegen, noch einmal etwas klarzustellen. Es ging um eine Aussage, die er vor dem Pokalspiel bei Union Berlin getätigt hatte. Sie lautete: "Ich glaube, es ist im Moment einfacher, in München zu spielen als in Berlin." Eben jenes Statement wurde ihm in dieser Woche vereinzelt als Seitenhieb auf die Bayern ausgelegt, die am Sonntag (17.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) zu Gast sind.

Der ehemalige FCB-Profi wies das entschieden als Fehlinterpretation zurück. "Es ging mir in erster Linie darum, mit Fakten zu belegen, was Union im Moment leistet", sagte er. "Wenn man einmal den FC Bayern in den Mund nimmt, dann wird das immer gegen den FC Bayern ausgelegt." Das sei aber überhaupt nicht so gemeint gewesen.

"Bayern München die beste Mannschaft der Liga." VfL-Trainer Niko Kovac

Und so lobte der 51-Jährige das Star-Ensemble von der Isar auch gleich kräftig - ganz nach dem Motto: Du hast überhaupt nur eine Chance gegen den Riesen, wenn du ihn nicht auch noch reizt. Den deutschen Serienmeister, der sein Pokalspiel in Mainz 4:0 gewann, bezeichnete Kovac weiterhin als "schwersten Brocken" der Liga. "Wir haben uns die drei Unentschieden angeschaut. Der FC Bayern München war in allen drei Spielen besser. Es ist so: Die Bälle gehen nicht immer rein. Aber sie erspielen sich reihenweise hochkarätige Chancen", sagte der VfL-Coach.

Und auch nach drei sieglosen Bundesliga-Spielen in diesem Jahr könne er keine sportliche Krise bei seinem Ex-Club erkennen. "Wir lassen uns von den Ergebnissen nicht täuschen. Das ist weiter der große Favorit auf den Meistertitel", sagte Kovac. "Die individuelle Qualität ist unglaublich hoch. Wir spielen gegen keinen Geringeren als die beste Mannschaft der Liga."

Erkältung auskuriert - Casteels kehrt ins VfL-Tor zurück

Wichtig wäre es da schon mal, die eigene Nummer eins im Tor stehen zu haben. Und dazu wird es auch kommen. Der Belgier Koen Casteels, der im Pokalspiel an der "Alten Försterei" gefehlt hatte, wird nach überstandener Erkältung wieder ins Tor zurückkehren. Auch Nationalstürmer Lukas Nmecha ist nach seiner Knieverletzung zumindest wieder im Mannschaftstraining dabei.

Debüt für Wolfsburgs neuen Sportdirektor Schindzielorz

Für den neuen Sportdirektor Sebastian Schindzielorz ist es sogar eine Rückkehr nach knapp zehn Jahren. Im Sommer 2013 ließ er seine Karriere nach drei Spielzeiten im Profikader des VfL Wolfsburg in der zweiten Mannschaft des Clubs ausklingen. "Ich habe sehr schöne Erinnerungen an diesen Standort", sagte der 44-Jährige. Seit Mittwoch ist der 44-Jährige Nachfolger von Marcel Schäfer, der am gleichen Tag den Posten des bisherigen Sport-Geschäftsführers Jörg Schmadtke übernahm.

Schindzielorz und Schäfer trugen fünf Jahre lang gemeinsam das Trikot der Niedersachsen, sportlicher Höhepunkt war dabei der Gewinn der deutschen Meisterschaft 2009. Schmadtke soll vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern in der Arena verabschiedet werden. Sein Karriereende sei "der Abschluss einer Ära" in Wolfsburg, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Frank Witter.

Mögliche Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: Casteels - Baku, Bornauw, van de Ven, Paulo Otavio - Arnold - Svanberg, Gerhardt - Wimmer, Kaminski - Wind

Bayern München: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt - Kimmich - Joao Cancelo, Sané, Musiala, Coman - Müller - Choupo-Moting

