Deichmann schießt Lübeck zum dritten Sieg in Serie

Die Fußballer des VfB Lübeck werden zu Serientätern. Das 2:1 beim SC Verl war der dritte Drittliga-Sieg in Folge. Die Norddeutschen verließen die Abstiegsplätze.

von Hanno Bode

Die Gäste übten sich am Montagabend in der Arena des Zweitligisten SC Paderborn - dorthin musste der SCV ausweichen, weil sein eigenes Stadion nicht für Flutlichtspiele zugelassen ist, in vornehmer Zurückhaltung. Erst in der 42. Minute besaßen die Norddeutschen durch Marvin Thiel ihre erste nennenswerte Tormöglichkeit. Dass der Mittelfeldmann freistehend überhastet verzog, passte ins Bild der schwachen Lübecker Offensiv-Vorstellung vor der Halbzeit.

Der Elf von Coach Rolf Landerl mangelte es in der Vorwärtsbewegung an Überzeugung und Mumm. Hinzu kam ein bisschen Pech, als Verls Julian Stöckner einen Schuss von Tommy Grupe im eigenen Strafraum an den Arm bekam, die Pfeife von Schiedsrichter Arne Aarnink (Nordhorn) jedoch stumm blieb (41.).

Verl zielstrebiger, aber nicht präzise genug

Diese zwei VfB-Szenen konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Hausherren im ersten Durchgang das zielstrebigere und etwas bessere Team waren. Aber sie münzten ihre Feldvorteile eben nicht in Zählbares um. Zlatko Janjic (12., Latte/34.) und Julian Schwermann (29.) vergaben gute Gelegenheiten zum 1:0.

Steinwender jubelt auswärts im eigenen "Wohnzimmer"

Nach dem Seitenwechsel war den Landerl-Schützlingen von Beginn an anzusehen, dass sie gewillt waren, nun mehr zu agieren denn zu reagieren. Lübeck agierte jetzt forscher und mit mehr Passsicherheit als in Hälfte eins. Der Lohn für die Leistungssteigerung folgte in der 59. Minute: Yannick Deichmann flankte gefühlvoll auf Pascal Steinwender, der per Kopf erfolgreich war. Für den 24-Jährigen war es sozusagen ein Treffer im eigenen "Wohnzimmer", ist der Mittelfeldakteur doch vom SC Paderborn an den VfB ausgeliehen.

Lübeck bei Gegentor unaufmerksam

Die Freude über ihre sechste 1:0-Führung in dieser Serie währte bei den Schleswig-Holsteinern aber nicht lange, weil sie bei einem langen Ball aus der Verler Hälfte schlecht gestaffelt standen und unaufmerksam waren. Aygün Yildirim tauchte frei vor Keeper Lukas Raeder auf und erzielte den Ausgleich (66.). Die Landerl-Elf zeigte sich unbeeindruckt und versuchte, sofort wieder Druck auf die Ostwestfalen auszüben. Richtig zwingend waren die Angriffsbemühungen des VfB aber bis in die Schlussminute nur selten. Dann behauptete Ersin Zehir den Ball, passte zurück auf Deichmann, der mit einem Schuss ins lange Eck erfolgreich war - das 2:1.

10.Spieltag, 16.11.2020 19:00 Uhr SC Verl 1 VfB Lübeck 2 Tore: 0: 1 Steinwender (60.) 1 :1 A. Yildirim (67.) 1: 2 Y. Deichmann (90. +2)

SC Verl: Brüseke - Lang (68. Lannert), Mikic, Stöckner, Ritzka - Sander, M. Kurt, Schwermann - Rabihic (62. A. Yildirim), Janjic, Taz (87. Eilers)

VfB Lübeck: Raeder - Riedel, Grupe, Okungbowa (81. Benyamina) - Steinwender (72. Deters), Zehir, Mende, Boland, Thiel (44. Rieble) - Y. Deichmann, M. Röser

