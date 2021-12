Datencheck: Werder Bremen unter Trainer Werner wie ein Aufsteiger Stand: 21.12.2021 12:27 Uhr Ende November noch war Werder Bremen eins der Sorgenkinder der zweiten Fußball-Bundesliga. Drei Wochen und die Verpflichtung von Trainer Ole Werner später sind die Hanseaten mittendrin im Aufstiegsrennen. Die Daten zum Erfolg.

von Florian Neuhauss

Als Werner an die Weser kam, war Werder pures Mittelmaß: Nach der 1:2-Niederlage in Kiel hatten die Grün-Weißen als Tabellenzehnter fünf Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen verbucht. Acht Punkte betrug der Rückstand auf Rang drei.

"Werder steht für einen mutigen und offensiven Spielstil", sagte der Fußball-Lehrer bei seiner ersten Pressekonferenz und fügte hinzu: "Ich freue mich unheimlich darauf, mit der Mannschaft loszulegen und um Punkte zu kämpfen." Gesagt, getan.

Das Spielsystem

In seiner Zeit bei Holstein Kiel präferierte Werner ein 4-1-4-1-System. Eine stabile Defensive war Trumpf, einzige Spitze zumeist Janni Serra.

In Bremen allerdings fand der Coach anderes Spielermaterial vor - und vor allem in Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug zwei sehr torgefährliche Mittelstürmer. Werner schwenkte um auf ein 3-1-4-2-System. Die Ergebnisse sprechen für sich: Gegen Aue gab's ein 4:0, in Regensburg trotz Rückstands ein 3:2 und zuletzt den überzeugenden 4:1-Erfolg in Hannover.

Die Offensive

Werner gelang es innerhalb kürzester Zeit, den Werderschen Angriffswirbel neu zu entfachen.

1,4 Tore hatte Bremen in den ersten 15 Saisonspielen im Schnitt erzielt - 3,7 Treffer sind es seitdem. Keine andere Mannschaft der Liga hat in dieser Zeit mehr Tore gemacht. Und auch in anderen Bereichen sind die Grün-Weißen spitze. In der Offensive gewinnen die Bremer überragende 50,72 Prozent ihrer Zweikämpfe. Sie erspielen sich zwölf Torchancen pro Spiel, was auch daran liegt, dass im Schnitt acht der sogenannten Schlüsselpässe ankommen.

Außerdem nutzen die Norddeutschen ihre Standardsituationen. 55,56 Prozent aller Standards schließen sie mit einem Torschuss ab. Besonders stark ist Werder bei Eckbällen: Nach 69,77 Prozent aller Ecken kommt der SVW zum Torabschluss.

Die Defensive

Unter Werner beginnt die Abwehrarbeit wirklich schon in vorderster Reihe. Die hohe Quote bei den Offensivzweikämpfen führt zu durchschnittlich 16 Balleroberungen in der gegnerischen. Auch dabei ist sein Team Ligaspitze: Die Pressing-Effizienz in der Defensive beträgt sensationelle 56,52 Prozent.

Das "Expected goals"-Modell "Expected goals" sind "zu erwartende Tore" und werden anhand eines Datenmodells berechnet, in das eine Vielzahl von Faktoren einfließt - unter anderem von wo auf dem Platz der Abschluss erfolgte, wie der Winkel zum Tor war und wie viele Gegenspieler noch zwischen Ball und Tor standen. Jede Torchance erhält dabei einen Wert zwischen 0 und 1, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, mit der der Ball von diesem Punkt aus im Tor landet. "Expected goals"-Werte sind so aussagekräftiger als die normale Torschuss-Statistik, die alle Abschlüsse gleich behandelt.

So kommen die Gegner gerade einmal auf 0,85 "Expected Goals" gegen die Bremer. Und sollten die Grün-Weißen doch einen Abschluss zulassen, liegt die Torwahrscheinlichkeit pro Schuss gerade einmal bei acht Prozent. Auch hier hat kein anderer Club bessere Werte. Nur der HSV hat in den jüngsten drei Partien mit zwei Gegentoren eins weniger als Werder kassiert, allerdings auch lediglich vier Punkte geholt.

Das Fazit

Das Bremer Spiel unter Werner führt fast zwangsläufig zum Erfolg. Die Differenz zwischen den eigenen "Expected Goals" und denen des Gegners beträgt satte 1,65 pro Spiel.

Was ist der "Performance-Score"? Tore, Pässe, Fouls, Schüsse oder auch Abseitspositionen: die Spiel-Basisdaten und weiterführende Analysen wie "Expected goals" oder "Action scores" werden beim "Performance-Score" durch einen Algorithmus in einen übergeordneten Kontext gesetzt - zum Beispiel positionsbezogen.

Beim "Performance-Score" sind alle Spieler zunächst einmal auf 0 gesetzt und werden anhand der reinen Leistungsdaten, kombiniert mit Datenmodellen, bewertet.

Damit liefert dieser Wert eine Einschätzung, wie gut oder schlecht ein Spieler aktuell spielt.

Der "Performance-Score" ist ein Baustein des GSN-Index, der wiederum eine generelle, langfristige Bewertung aller Fähigkeiten, Potenziale und Qualitäten eines Spielers ist.

Nicht zuletzt, weil "Werner-Werder" das zweikampfstärkste Team der Liga ist (56,38 %) und auch beim GSN "Performance-Score" Rang eins belegt (57,33), kommen die Hanseaten auf 2,6 Expected Points pro Spiel. Das sind die Daten eines Aufsteigers.

