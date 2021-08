1:4 - Werder Bremen mit Offenbarungseid gegen Paderborn Stand: 15.08.2021 15:22 Uhr Werder Bremen hat am dritten Zweitliga-Spieltag eine bittere Pleite kassiert. Der Bundesliga-Absteiger unterlag dem SC Paderborn deutlich mit 1:4 (0:3). Die Kritik an Sport-Geschäftsführer Frank Baumann wird lauter. Nun steht auch der Verkauf von Ludwig Augustinsson fest.

von Martin Schneider

Über 20.000 Zuschauer fanden sich im Weserstadion ein und hofften zunächst auf eine Wiedergutmachung für das Pokal-Aus gegen Osnabrück. In der zweiten Minute hatten die Werder-Fans bei Ömer Topraks Kopfball (2.) noch den Torschrei auf den Lippen. Danach gerieten sie in Schockstarre. Der Grund: Felix Platte. Der Stürmer des SCP traf in der 9. und 17. Minute zur frühen 2:0-Führung für die Gäste. Bei beiden Treffern war die Abwehr der Grün-Weißen völlig indisponiert und ließ Platte sträflich viel Platz.

Paderborn eiskalt, "Baumann raus"-Rufe

Doch damit begann der nachmittägliche Albtraum für den Bundesliga-Absteiger und seine Anhänger erst so richtig. Mit der verletzungsbedingten Auswechslung von Toprak (26.) verlor die ohnehin schon verunsicherte Defensive ihren Anker. Und die Gäste nutzten ihre Chancen gnadenlos aus. Sven Michel erhöhte in der 36. Minute auf 3:0 für Paderborn, aus der Bremer Ostkurve waren danach lautstarke "Baumann raus!"-Rufe in Richtung des Sport-Geschäftsführers zu vernehmen. Dennoch zeigten die Zuschauer ein feines Gespür für die verworrene Situation bei den Norddeutschen: Die Spieler wurden trotz ihrer schlechten Leistung zur Halbzeit kaum ausgepfiffen.

Offensiv kaum Durchschlagskraft, defensiv anfällig

Nach dem Seitenwechsel sorgte Niklas Schmidt mit dem Tor zum 1:3 (52.) für ein kurzes Lebenszeichen der Gastgeber. Keine drei Minuten später stellte Ron Schallenberg den alten Abstand wieder her. Auch im zweiten Durchgang wurden die Schwächen im Bremer Spiel schonungslos aufgezeigt: Defensiv wackeln die Norddeutschen, sobald schnell gespielt wird. Und offensiv fehlt die nötige Qualität und Durchschlagskraft. Das 1:4 war am Ende leistungsgerecht.

Augustinsson spielt lieber international

Unmittelbar vor der Partie hatten die finanziell klammen Norddeutschen den Abgang von Linksverteidiger Ludwig Augustinsson zum FC Sevilla vermeldet. Augustinsson war 2017 vom FC Kopenhagen nach Bremen gekommen und absolvierte insgesamt 115 Pflichtspiele für Werder. Mit Sevilla kann der schwedische EM-Teilnehmer sogar in der Champions League spielen. Der Ausverkauf bei den Bremern geht damit weiter, die lautstark von Trainer Markus Anfang (heute um 23.05 Uhr zu Gast im Sportclub im NDR Fernsehen) geforderten Neuzugänge konnten hingegen (noch) nicht präsentiert werden. Viel Zeit, die offensichtlichen Mängel in der Kaderplanung zu beheben, bleibt den Verantwortlichen nicht mehr.

3.Spieltag, 15.08.2021 13:30 Uhr Werder Bremen 1 SC Paderborn 4 Tore: 0: 1 Platte (9.) 0: 2 Platte (17.) 0: 3 S. Michel (36.) 1 :3 Nik. Schmidt (52.) 1: 4 Schallenberg (55.)

Werder Bremen: M. Zetterer - Mbom (46. A. Jung), Mai (46. Schmid), Toprak (26. Veljkovic), Friedl - Rapp, M. Eggestein, Nik. Schmidt - Dinkci (73. Nankishi), Füllkrug (73. Woltemade), Agu

SC Paderborn: J. Huth - Ma. Schuster (84. Heuer), Hünemeier, Van Der Werff, Collins - Thalhammer (59. Yalcin), Schallenberg, Justvan (84. Ofori) - Srbeny (60. Marcel Mehlem), Platte (70. Owusu), S. Michel

