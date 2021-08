2:0 in Halle - Eintracht Braunschweig gelingt erster Saisonsieg Stand: 16.08.2021 20:55 Uhr Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig ist der erste Saisonsieg gelungen. Zum Abschluss des dritten Spieltags gewannen die Niedersachsen beim Halleschen FC mit 2:0 (1:0).

Der BTSV knüpfte am Montagabend an seine gute Leistung im Erstrundenspiel des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten Hamburger SV (1:2) an. Das Team von Coach Michael Schiele stand hinten kompakt und kombinierte gefällig. Die Anfangsphase gehörte der Eintracht, die ihre Überlegenheit jedoch nicht in etwas Zählbares ummünzen konnte. Mit fortlaufender Spieldauer gewann der HFC dann mehr Spielanteile und initiierte insbesondere über den rechten Flügel, auf dem Tom Zimmerschied ein ständiger Unruheherd für die Braunschweiger war, einige gefährliche Angriffe.

Ihorst bringt Eintracht per Strafstoß in Führung

Der 22-Jährige forderte kurz vor der Pause einen Freistoß, nachdem er wenige Metern vor dem Gäste-Strafraum zu Fall gekommen war. Doch die Pfeife von Schiedsrichter Benjamin Brand (Unterspiesheim) blieb stumm. Stattdessen zeigte der Unparteiische wenige Sekunden später auf der Gegenseite auf den Elfmeterpunkt. Und diese Entscheidung war völlig korrekt. Der frühere Eintracht-Profi Luis Samson hatte Maurice Multhaup ziemlich ungelenk am Weiterlaufen gehindert. Den fälligen Penalty verwandelte Luc Ihorst souverän zum 1:0 (42.) - der Halbzeitstand.

Fejzic verhindert den Ausgleich - Nikolaou trifft zum 2:0

Die Gäste sahen sich nach dem Wiederanpfiff wütenden Hallenser Angriffen ausgesetzt. Sie hatten es ihrem Keeper Jasmin Fejzic zu verdanken, dass ihre Führung weiter Bestand hatte. Dank ihres Kapitäns und mit etwas Fortune überstanden die Niedersachsen die Drangphase des HFC und besaßen selbst nach einem Konter durch Jannis Nikolaou die Chance zum 2:0. Beim Schuss des Mittelfeldakteurs bekam ausgerechnet Unglücksrabe Samson gerade noch den Fuß dazwischen und machte seinen Fauxpas kurz vor der Pause wieder wett (55.).

Hernach verlagerte sich das Geschehen zunächst ins Mittelfeld, was ein deutliches Indiz für die disziplinierte und gute Braunschweiger Arbeit gegen den Ball war. Für Entlastung konnten die "Löwen" zwar nur sporadisch sorgen. Doch wenn die Eintracht vor dem HFC-Gehäuse auftauchte, wurde es zumeist auch gefährlich. So in der 84. Minute, als Lasse Schlüter einen Eckball auf den zweiten Pfosten schlug und dort Nikolaou fand, der ungehindert zum 2:0-Endstand einköpfen konnte.

3.Spieltag, 16.08.2021 19:00 Uhr Hallescher FC 0 Braunschweig 2 Tore: 0: 1 Ihorst (42., Foulelfmeter) 0: 2 Nikolaou (84.)

Hallescher FC: Schreiber - Kreuzer, Nietfeld, Landgraf, Sternberg - Samson, Herzog (72. Titsch-Rivero) - Zimmerschied (63. Badjie), Eberwein (84. Schtscherbakowski), Derstroff (72. Guttau) - Boyd

Braunschweig: Fejzic - Wiebe, Behrendt, Mi. Schultz, Kijewski - Krauße, Nikolaou - Pena Zauner (79. Schlüter), Br. Henning (90.+1 Consbruch), Multhaup - Ihorst (76. Otto)

Zuschauer: 7292



