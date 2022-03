Stand: 26.03.2022 10:58 Uhr Wolfsburgs Nmecha debütiert für deutsche U21-Nationalmannschaft

Felix Nmecha vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat seine ersten Minuten im DFB-Dress gesammelt. Der 21 Jahre alte Offensivspieler debütierte am Freitagabend in der deutschen U21, die im EM-Qualifikationsspiel gegen Lettland in Aachen mit 4:0 (3:0) gewann. Am Dienstag (17 Uhr) trifft die DFB-Auswahl in Tel Aviv auf Isreal. | 26.03.2022 10:57