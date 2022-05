Stand: 19.05.2022 13:37 Uhr Wolfsburgs Lukas Nmecha in Flicks Nations-League-Kader

Mit Lukas Nmecha vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat es ein Profi aus dem Norden in das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für den Auftakt in der Nations League geschafft. Bundestrainer Hansi Flick berief den Stürmer am Donnerstag in den DFB-Kader für die Duelle mit Europameister Italien (4. und 14. Juni), EM-Finalist England (7. Juni) und Ungarn (11. Juni). | 19.05.2022 13:30