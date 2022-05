Stand: 21.05.2022 17:56 Uhr Wasserball: Waspo Hannover gewinnt auch zweites Meisterspiel

Die Wasserball-Männer von Waspo/98 Hannover haben auch das zweite Spiel um die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Bei Spandau 04 gewann der Titelverteidiger am Sonnabend mit 11:9 (2:2, 4:1, 3:2, 2:4). In der "best of "best of five"-Finalserie waren die Berliner bereits am Mittwoch mit 9:12 unterlegen, so dass Waspo im dritten Match am Sonntag (14 Uhr) die dritte Meisterschaft in Serie perfekt machen könnte. | 21.05.2022 17:55