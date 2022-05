Stand: 18.05.2022 20:44 Uhr Wasserball-Finale: Waspo Hannover legt gegen Spandau vor

Die Wasserballer von Waspo 98 Hannover haben den Auftakt der "Best of Five"-Finalserie um die deutsche Meisterschaft gegen Spandau 04 erfolgreich gestaltet. Der Titelverteidiger gewann am Mittwoch sein Heimspiel mit 12:9 (4:4, 3:2, 1:1, 4:2). Beste Torschützen für Waspo waren Ivan Nagaev mit vier und Julian Real mit drei Treffern. Spiel zwei und drei finden am Sonnabend und Sonntag in der Schwimmhalle Schöneberg in Spandau statt. | 18.05.2022 20:44